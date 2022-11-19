楊文科持續掃街拜票 勤打選舉陸戰爭取連任

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爭取連任的國民黨籍新竹縣長楊文科（右2）19日前往新庄子市場拜票，和鄉親一一握手致意。（楊文科競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年11月19日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣19日電）爭取連任的新竹縣長楊文科在新竹縣議會議長張鎮榮陪同，昨晚到新豐鄉新庄子夜市向攤商及民眾問候，今天上午則到新豐鄉市場掃街拜票，勤打陸戰爭取連任。

楊文科競選總部發新聞稿表示，楊文科與張鎮榮、鄉民代表候選人甘淑娥等人昨晚到夜市拜票，楊文科逐一和攤商握手致意，祝賀生意興隆，實地感受夜市景氣。

楊文科競總指出，楊文科今早前往新豐鄉鳳蓮宮上香，再往新豐市場掃街，接續再到新庄子市場，並在永寧宮上香祈福。

楊文科表示，近4年積極建設新豐鄉，除了翻轉最毒海岸線成最美海岸線外，也因應新豐鄉山崎地區人口成長，計畫擴建松林國小、協助鄉公所興建非營利幼兒園，也在濱海地區興建連結至桃園市的雙新自行車道，打造綠色海岸風景遊憩區，使新豐鄉發展更加繁榮。

楊文科說，他提的10大交通基礎建設計畫，有2項與新豐鄉串聯，其一為台1線替代道路，可紓解往返竹北市、新竹市區的車潮，另一則為連接台61和台15線的聯絡道，未來完工能讓新豐鄉交通更加四通八達。（編輯：方沛清）1111119