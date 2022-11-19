網傳許修睿「棄林保高」 林耕仁陣營駁斥謠言

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（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）國民黨新竹市長候選人林耕仁今天說，近日網傳新竹市議長許修睿操作「棄林保高」的相關訊息是謠言，純屬捏造，呼籲藍營支持者堅定齊心、勿被分化。

近日在網路間流傳一則署名新竹市議長許修睿的文章，內容指林耕仁與他的想法已背道而馳，盼市民可以選最好的市長，被外界認為是在「棄林保高」。

國民黨新竹市黨部對此澄清，這是刻意分裂藍營的假訊息，網路流傳的文章絕非許修睿所寫。

不具名的許修睿助選人員表示，許修睿本人也是從別人口中才得知有這篇訊息，內容穿鑿附會、陷許修睿於不義，已透過市黨部發出澄清訊息，強調唯一支持正藍軍林耕仁。

林耕仁競選總部對此發聲明駁斥，選舉進入最後階段，各種謠言四起，呼籲支持者勿被謠言分化，團結一致共同贏得勝選。

林耕仁在聲明中指出，國民黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜下午都將到新竹站台，象徵國民黨團結一心，唯一支持正藍軍林耕仁，也代表過去包括「藍白合」或「棄保」都是謠言，是分化藍軍的伎倆。（編輯：方沛清）1111119