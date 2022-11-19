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選戰進入倒數一週 張善政戰車掃街接觸基層民眾

2022/11/19 13:39
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（中央社記者吳睿騏桃園19日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天表示，「北北基桃竹竹苗大團結拚勝選」黃金週晚會今晚在中壢區展開，張善政說，最後一週會用戰車掃街，以最有效方式，零距離接觸基層民眾。

張善政上午前往新屋區永安漁港掃街拜票，會前接受媒體聯訪表示，今晚除了北北基桃以外還有桃竹苗，北北基桃是個工商繁榮的生活圈，桃竹苗是產業廊帶，桃園是區間關鍵地位，往北可協助北北基桃發展得更完善，向南可以協助把整面廊帶再發展得更完整。

對於記者詢問，最後一週會將用什麼樣的方式衝刺。張善政指出，最後關鍵的一週會用戰車掃街，用最有效的方式，零距離接觸最基層民眾。

張善政說，團隊對於開發桃園海岸，從新屋、觀音、大園到蘆竹4個區有完整想法，想要把它打造成珍珠海岸，有竹圍跟永安2個港口，會在海岸線上打造特殊景點，像是藻礁、溼地、沙丘、石滬等，都是海岸上面非常有特色景點，將來經過整理、開發後可以吸引人。（編輯：方沛清）1111119

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