更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

影片／不挺台入CPTPP？澳總理APEC場外遭台媒包圍不發一語
政治

影片／不挺台入CPTPP？澳總理APEC場外遭台媒包圍不發一語

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
大貓熊團團癲癇難控 動物園含淚放手
首頁 / 政治
九合一選舉
桃竹風雲
新聞專題
桃竹風雲6/300
首頁 / 政治

桃園開講挺鄭運鵬 蘇貞昌：房子蓋一半不能換師傅

2022/11/19 13:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園19日電）行政院長蘇貞昌今天到桃園輔選民進黨桃園市長候選人鄭運鵬。蘇貞昌說，桃園市長鄭文燦已經為桃園打下好的基礎，「房子蓋一半，師傅不能換」，要讓鄭運鵬接棒。

蘇貞昌下午接連陪同鄭文燦、鄭運鵬到桃園蓮華寺、八德元聖宮參香暨廟口開講。蘇貞昌說，他當行政院長不分藍綠，只希望台灣進步，全台各個縣市長，誰做得好或不好，他很清楚，以會展中心為例，行政院同時補助桃園、台中興建，桃園已經動工，明年9月就將完工，但台中卻無聲無息。

蘇貞昌也說，8年前鄭文燦當選，承諾要讓桃園改變，以桃園鐵路地下化為例，國民黨桃園市長候選人張善政當行政院長時，只願意出新台幣200億元，但他當行政院長，在鄭文燦、鄭運鵬爭取下，行政院出786億元。

蘇貞昌說，桃園利用中美貿易大戰，讓台商回流，在桃園投資金額超過3600億元，創造2萬8000個就業機會，是全國最多；這次的選舉全世界都在看，台灣在世界一定要有一席之地。

鄭運鵬表示，鄭文燦不能選第3任桃園市長，市民可以把他當作鄭文燦，投給他、讓市政進步延續；他當市長後，未來做的每個建設都會比鄭文燦的更大、更細緻，超越鄭文燦。（編輯：方沛清）1111119

蘇貞昌
財長：促參法拚年底三讀通過 擴充案源提供公共服務 助理費案 蘇貞昌：高虹安應釋疑 誠實面對檢調
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
選戰進入倒數一週 張善政戰車掃街接觸基層民眾