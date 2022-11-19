桃園開講挺鄭運鵬 蘇貞昌：房子蓋一半不能換師傅

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（中央社記者葉臻桃園19日電）行政院長蘇貞昌今天到桃園輔選民進黨桃園市長候選人鄭運鵬。蘇貞昌說，桃園市長鄭文燦已經為桃園打下好的基礎，「房子蓋一半，師傅不能換」，要讓鄭運鵬接棒。

蘇貞昌下午接連陪同鄭文燦、鄭運鵬到桃園蓮華寺、八德元聖宮參香暨廟口開講。蘇貞昌說，他當行政院長不分藍綠，只希望台灣進步，全台各個縣市長，誰做得好或不好，他很清楚，以會展中心為例，行政院同時補助桃園、台中興建，桃園已經動工，明年9月就將完工，但台中卻無聲無息。

蘇貞昌也說，8年前鄭文燦當選，承諾要讓桃園改變，以桃園鐵路地下化為例，國民黨桃園市長候選人張善政當行政院長時，只願意出新台幣200億元，但他當行政院長，在鄭文燦、鄭運鵬爭取下，行政院出786億元。

蘇貞昌說，桃園利用中美貿易大戰，讓台商回流，在桃園投資金額超過3600億元，創造2萬8000個就業機會，是全國最多；這次的選舉全世界都在看，台灣在世界一定要有一席之地。

鄭運鵬表示，鄭文燦不能選第3任桃園市長，市民可以把他當作鄭文燦，投給他、讓市政進步延續；他當市長後，未來做的每個建設都會比鄭文燦的更大、更細緻，超越鄭文燦。（編輯：方沛清）1111119