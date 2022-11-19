上架跨黨手繪競選看板 鄭朝方盼改變傳統政治

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民進黨竹北市長候選人鄭朝方與綠黨、無黨候選人等跨黨派合作，以動漫風手繪競選看板共同宣傳，鄭朝方19日表示，盼透過跨黨派合作，為市民打造幸福城市。（鄭朝方競辦提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月19日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣19日電）民進黨竹北市長候選人鄭朝方與綠黨、無黨等合作，以動漫手繪競選看板共同宣傳，鄭朝方今天說，盼改變傳統地方政治結構，以跨黨派合作，為市民打造幸福城市。

鄭朝方競選辦公室今天發布新聞稿表示，這次以「竹北進步連線」為新的動漫手繪競選看板主軸，看板中的候選人包含有，競選連任的民進黨新竹縣議員候選人張珈源、民進黨竹縣議員候選人歐陽霆、綠黨新竹縣議員候選人陳冠宇、無黨籍市民代表候選人陳禹同，也象徵團結勝選，跨黨派合作。

鄭朝方表示，要改變地方傳統政治結構很困難，需要集結改革力量，期盼市民支持年輕市長，支持新的政治思維，一起為竹北的未來打拚。

鄭朝方說，這次參選竹北市長，除他是民進黨籍推薦的候選人外，在許多政見和城市願景上，也與其他候選人有共識，因此，超越黨派，集結在地的優質候選人，請市民共同支持。

鄭朝方表示，看板上與他合體的候選人，雖然有不同的背景及人生經驗，但因熱愛「竹北」，進而一起合作，也是基於這樣的理由組成，未來，盼在公共事務上，一起投入專業和心力分進合擊，讓停滯不前的竹北能加速前進。（編輯：張銘坤）1111119