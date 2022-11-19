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綠固守竹市回歸政績牌 沈慧虹選前之夜踩街遊行

2022/11/19 16:11（11/19 16:24 更新）
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（中央社記者溫貴香台北19日電）選前黃金週，新竹市長候選人沈慧虹今晚舉辦「香山大團結」造勢，下週政見會將以民進黨執政8年有感政績為主軸，選前之夜號召民眾穿著象徵「新竹光榮」的黃色衣物上街遊行，象徵延續幸福施政。

沈慧虹陣營公布選戰最後7天行程，除了持續邀請大咖助陣光榮車隊掃街外，今天選前超級星期六在原牛埔夜市舉辦「香山大團結」造勢；25日選前之夜也有大遊行，希望市民共同參與。

沈慧虹輔選幹部受訪表示，傳統上新竹過去的選前之夜各陣營都是以組織動員為主，團隊開會討論後，決定這次選前之夜將以「新竹光榮」為題，配合表演團體、街頭藝人，號召新竹人以及親子家庭踩街遊行，為沈慧虹加油集氣、迎向勝利。

輔選幹部說，踩街遊行是8年執政下，前市長林智堅和沈慧虹帶領的市府團隊為新竹人創造的集體記憶，過去有定期舉辦的萬聖節大遊行以及各式特色主題踩街，呼應新竹市民具有年輕、親子家庭等特性。

輔選幹部表示，這個月透過乘車掃街感受到民眾支持沈慧虹的熱情，許多市民在路邊比出手勢熱情回應，因此接下來倒數一週會以新竹市各區車掃為主力，邀請立委、名嘴助陣。（編輯：林興盟）1111119

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