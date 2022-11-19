爭取大學附設高中 林為洲盼讓竹北學生就近上學

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國民黨竹北市長候選人、立委林為洲（中）長期關心新竹縣教育議題，19日邀請教育部、台灣大學、台灣科技大學、新竹縣政府教育局，一同在立法院開會研議解決辦法。（林為洲競選辦公室提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月19日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣19日電）國民黨竹北市長候選人、立委林為洲今天表示，竹北市內高中數不足，爭取台大、台科大於新竹用地，能設附屬高中及高工，盼讓學生就近上學。2校表示，將於校務會議討論。

林為洲競選辦公室今天發布新聞稿表示，林為洲長期關心新竹縣教育議題，今天邀請教育部、台灣大學、台灣科技大學、新竹縣政府教育局，一同在立法院開會研議解決辦法。

林為洲表示，由於教育部當年核定台灣大學及台灣科技大學可設分校，新竹縣政府即區段徵收土地以無償方式，給予2校分別20至30公頃不等的學校用地讓學校使用。

他說，但20年過去，台灣大學用地在竹北市最精華的地段毫無作為，而台灣科技大學僅蓋一棟辦公大樓，這與當初教育部同意2校設立竹北分部的用意，相差甚遠。

林為洲說，實例中，政治大學、台灣師範大學等校、中央大學等，皆有設立附屬高中的先例，且設立附屬高中的大學並不一定要先有教育學院才能設立，中央大學就是一個例子。

林為洲指出，未來，會再邀請教育部及2校代表到竹北市，聽取地方家長團體的聲音，重視竹北市孩童就學權益；同時，教育部應要擔起責任，積極協調2校在竹北市設立附屬中學。

林為洲表示，今天協調會主要是幫竹北市催生附屬中學，與台灣大學副校長羅清華及台灣科技大學副校長劉志成深談後，皆同意於校務會議中，慎重討論增設中等學校事宜。（編輯：張銘坤）1111119