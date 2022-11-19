更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
金馬獎第59屆 直播管道看這裡
首頁 / 政治
九合一選舉
桃竹風雲
新聞專題
桃竹風雲6/300
首頁 / 政治

爭取大學附設高中 林為洲盼讓竹北學生就近上學

2022/11/19 16:50（11/19 17:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨竹北市長候選人、立委林為洲（中）長期關心新竹縣教育議題，19日邀請教育部、台灣大學、台灣科技大學、新竹縣政府教育局，一同在立法院開會研議解決辦法。（林為洲競選辦公室提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月19日
國民黨竹北市長候選人、立委林為洲（中）長期關心新竹縣教育議題，19日邀請教育部、台灣大學、台灣科技大學、新竹縣政府教育局，一同在立法院開會研議解決辦法。（林為洲競選辦公室提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣19日電）國民黨竹北市長候選人、立委林為洲今天表示，竹北市內高中數不足，爭取台大、台科大於新竹用地，能設附屬高中及高工，盼讓學生就近上學。2校表示，將於校務會議討論。

林為洲競選辦公室今天發布新聞稿表示，林為洲長期關心新竹縣教育議題，今天邀請教育部、台灣大學、台灣科技大學、新竹縣政府教育局，一同在立法院開會研議解決辦法。

林為洲表示，由於教育部當年核定台灣大學及台灣科技大學可設分校，新竹縣政府即區段徵收土地以無償方式，給予2校分別20至30公頃不等的學校用地讓學校使用。

他說，但20年過去，台灣大學用地在竹北市最精華的地段毫無作為，而台灣科技大學僅蓋一棟辦公大樓，這與當初教育部同意2校設立竹北分部的用意，相差甚遠。

林為洲說，實例中，政治大學、台灣師範大學等校、中央大學等，皆有設立附屬高中的先例，且設立附屬高中的大學並不一定要先有教育學院才能設立，中央大學就是一個例子。

林為洲指出，未來，會再邀請教育部及2校代表到竹北市，聽取地方家長團體的聲音，重視竹北市孩童就學權益；同時，教育部應要擔起責任，積極協調2校在竹北市設立附屬中學。

林為洲表示，今天協調會主要是幫竹北市催生附屬中學，與台灣大學副校長羅清華及台灣科技大學副校長劉志成深談後，皆同意於校務會議中，慎重討論增設中等學校事宜。（編輯：張銘坤）1111119

劉志成
台科大循環經濟論壇印尼登場 分享台灣經驗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
周江杰提推動湖口特色公園 打造親子公共空間