蘇貞昌新竹市站台 籲票投沈慧虹無縫接棒市政

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（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）行政院長蘇貞昌今天為民進黨新竹市長候選人沈慧虹站台表示，前新竹市長林智堅過去8年有好的市政成績，沈慧虹功不可沒，懇託市民支持，讓市政無縫接棒延續。

沈慧虹今天下午在香山區舉辦「顧新竹、5幸福-香山大團結」造勢大會，蘇貞昌、民進黨立法院黨團總召柯建銘、立委余天、林智堅等人到場助講力挺，現場湧入大批支持者搖旗高喊凍蒜。

蘇貞昌致詞表示，林智堅過去8年努力，與沈慧虹一起爭取及完成許多建設，包括新竹科學園區寶山二期、竹科X基地等，是有在做事、且會做事的團隊。

蘇貞昌指出，另外還有過去30年都沒辦法打通的公道三路已於今年通車，還有台大醫院新竹分院湳雅院區獲中央補助49億經費，增加650床，以及新竹市立馬偕兒童醫院也於日前啟用，提升新竹市的醫療能量。

蘇貞昌說，沈慧虹做了公務人員32年，林智堅過去的市政成績優異，沈慧虹功不可沒，因此若要給林智堅過去8年的努力一個肯定，最好的方式就是讓沈慧虹當選，讓市政無縫接軌。

沈慧虹致詞表示，8年前新竹市民給年輕人林智堅機會，她和林智堅及市府團隊沒有辜負市民期望，讓城市改變了，「過去的改變我全程參與，未來我也絕不缺席。」

沈慧虹說，過去8年沈慧虹與市府團隊天天趕進度，彌補停滯20多年的市容環境，除了建設還努力還債，8年來共償還新台幣32億元，強調自己上任後馬上捲起袖子開始做事，繼續建設新竹市，她已經用過去8年時間證明自己有能力帶領城市繼續光榮。（編輯：張銘坤）1111119