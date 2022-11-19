新竹市長選戰激烈 藍綠白選前黃金週拚場

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（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）選前黃金週，今天藍綠白3個政黨均有黨內大咖到新竹市為市長候選人站台，包括行政院長蘇貞昌、國民黨主席朱立倫及台灣民眾黨主席柯文哲，各自拚場、拉抬聲勢。

民進黨新竹市長候選人沈慧虹下午在香山區舉辦「顧新竹、5幸福-香山大團結」造勢大會，蘇貞昌、民進黨立法院黨團總召柯建銘、立委余天、前新竹市長林智堅等人到場助講，現場湧入大批支持者搖旗高喊凍蒜。

蘇貞昌稱讚林智堅過去8年的市政成績優異，前副市長沈慧虹參與其中，一起完成許多建設，因此若要給林智堅過去的努力一個肯定，最好的方式就是讓沈慧虹當選，讓市政無縫接軌。

國民黨主席朱立倫昨晚臨時增加行程，下午與前高雄市長韓國瑜合體到新竹市陪同黨籍新竹市長候選人林耕仁一起車隊掃街。

朱立倫致詞表示，林耕仁在地打拚25年，做苦工出身，成果沒有天上掉下來的，林耕仁這麼努力就是要奉獻給新竹市民，國民黨在同志在最困難的時候，也一定要力挺到底，共同努力下架民進黨。

民眾黨新竹市長候選人高虹安上午在黨主席柯文哲陪同下展開車隊掃街拜票，下午舉辦城堡系列親子活動，晚間還有「新竹找安黃金之夜」造勢晚會，除了柯文哲再次站台宣講外，聯電榮譽副董事長宣明智等人也到場力挺。

柯文哲致詞說，新竹市是他的故鄉，離家那麼多年，一直在想為故鄉找更好的人來領導市政，認為高虹安就是最佳人選，「謝謝她願意承擔」。（編輯：張銘坤）1111119