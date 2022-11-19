更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
九槍奪金馬獎最佳紀錄片 揭移工阮國非之死盼悲劇不再重演
首頁 / 政治
九合一選舉
桃竹風雲
新聞專題
桃竹風雲6/300
首頁 / 政治

新竹市長選戰激烈 藍綠白選前黃金週拚場

2022/11/19 21:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）選前黃金週，今天藍綠白3個政黨均有黨內大咖到新竹市為市長候選人站台，包括行政院長蘇貞昌、國民黨主席朱立倫及台灣民眾黨主席柯文哲，各自拚場、拉抬聲勢。

民進黨新竹市長候選人沈慧虹下午在香山區舉辦「顧新竹、5幸福-香山大團結」造勢大會，蘇貞昌、民進黨立法院黨團總召柯建銘、立委余天、前新竹市長林智堅等人到場助講，現場湧入大批支持者搖旗高喊凍蒜。

蘇貞昌稱讚林智堅過去8年的市政成績優異，前副市長沈慧虹參與其中，一起完成許多建設，因此若要給林智堅過去的努力一個肯定，最好的方式就是讓沈慧虹當選，讓市政無縫接軌。

國民黨主席朱立倫昨晚臨時增加行程，下午與前高雄市長韓國瑜合體到新竹市陪同黨籍新竹市長候選人林耕仁一起車隊掃街。

朱立倫致詞表示，林耕仁在地打拚25年，做苦工出身，成果沒有天上掉下來的，林耕仁這麼努力就是要奉獻給新竹市民，國民黨在同志在最困難的時候，也一定要力挺到底，共同努力下架民進黨。

民眾黨新竹市長候選人高虹安上午在黨主席柯文哲陪同下展開車隊掃街拜票，下午舉辦城堡系列親子活動，晚間還有「新竹找安黃金之夜」造勢晚會，除了柯文哲再次站台宣講外，聯電榮譽副董事長宣明智等人也到場力挺。

柯文哲致詞說，新竹市是他的故鄉，離家那麼多年，一直在想為故鄉找更好的人來領導市政，認為高虹安就是最佳人選，「謝謝她願意承擔」。（編輯：張銘坤）1111119

柯文哲
林智堅臉書發千字文 批柯文哲辜負新竹人期待 柯文哲發文「團團再見」 不捨留言湧入
朱立倫
朱立倫雲林輔選張麗善 籲支持「媽媽縣長」 為林耕仁拉抬聲勢 朱立倫、韓國瑜聯手掃街
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
林智堅臉書發千字文 批柯文哲辜負新竹人期待