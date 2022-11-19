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前竹縣長范振宗稱貪污 沈慧虹陣營將提告

2022/11/19 22:54
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（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）前新竹縣長范振宗今晚為民眾黨新竹市長候選人高虹安助講時，提到前新竹市長林智堅及民進黨新竹市長候選人沈慧虹貪污，沈陣營將提出妨害名譽與意圖使人不當選告訴。

民進黨新竹市長候選人沈慧虹競選團隊與前新竹市長林智堅深夜發出共同聲明指出，范振宗晚間出席民眾黨新竹市長候選人高虹安造勢晚會，助講內容抹黑沈慧虹與林智堅，造謠兩人貪污，將委請律師蒐證，對不實內容採取法律行動。

沈慧虹競辦發言人劉康彥表示，范振宗在造勢場合出現「沈慧虹當副市長，妳的市長（林智堅）怎麼貪污，妳看得很清楚...，她已經學會了，萬一她當選她就跟林智堅一樣，蛇鼠一窩，同一路的」、「妳也想像林智堅一樣汙錢嗎」、「兩人共同貪汙嗎」等不實言論，已達涉嫌誹謗名譽、意圖使人不當選之程度，團隊嚴正澄清、駁斥，並將採取法律行動。

劉康彥指出，另針對范振宗攻擊林智堅私領域，指稱林智堅「沒有做到人子的責任」、「非常不孝」、「心地不善良」等描述，也將採取妨害名譽相關法律行動。

劉康彥強調，選情最後倒數，非常遺憾民眾黨自詡新政治，卻持續使出造謠抹黑的潑墨戰術，轉移自身爭議，團隊將提告以正視聽。（編輯：吳協昌）1111119

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