北北基桃竹竹苗大團結拚勝選 高喊國民黨全壘打

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選前超級星期六，國民黨19日在桃園舉辦大型造勢活動，黨籍新竹市長候選人林耕仁（前左）、苗栗縣長候選人謝福弘（前左2）、尋求連任的新竹縣長楊文科（前右）到場造勢，黨主席朱立倫（前右2）也上台牽起3名候選人的手，向民眾懇託拜票。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月19日

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（中央社記者吳睿騏桃園19日電）國民黨「北北基桃竹竹苗大團結拚勝選」黃金週晚會今晚在中壢區展開，7名縣市首長候選人都出席盛會，並且輪流上台發表演說，更在黨主席朱立倫的帶領下高喊國民黨全壘打。

「北北基桃竹竹苗大團結拚勝選」黃金週晚會在張善政南區競選總部展開，國民黨主席朱立倫、基隆市長候選人謝國樑、台北市長候選人蔣萬安、新北市長候選人侯友宜、桃園市長候選人張善政、新竹縣長候選人楊文科、新竹市長候選人林耕仁、苗栗縣長候選人謝福弘及黨籍立法委員、市議員候選人都出席。

張善政表示，這場選舉就是桃園改變的關鍵，桃園改變了他的人生，若他當選市長，會把畢生累積的智慧、經驗奉獻給桃園，讓桃園更好，他要實現桃園科技化、國際化的願景，打造桃園變成台灣新創門戶、亞洲科技新都。

張善政說，桃園需要一個有專業經驗的科技市長，他有相關學經歷，會帶領市政團隊打造科技桃園，「桃園會有台積電，但不會只有台積電」，而是會有更多的世界科技大廠，孩子們也會享有高品質的國際及科技教育。

蔣萬安指出，台北市過去幾年人口外流嚴重、都市更新緩慢、建設卡關，1126要改變台灣，目標將北北基桃打造成1000萬人口的首都共同生活圈跟世界競爭，北北基桃發展得好台灣就會更好，這是場價值對決的選戰，要找回台北的榮譽感。

侯友宜說，選舉要帶來有希望的未來，讓人民更好，他愛中華民國和這塊土地的人民，他從來只有一個心，就是好好為這塊土地、為人民做事，他從不質疑任何人對國家的忠誠，他只會想，能為中華民國及台灣多做什麼，北北基桃要團結，北台灣能帶動台灣，讓中華民國就會在國際上是個耀眼的國家。

謝國樑表示，基隆和新北未來要合作捷運，基隆和台北要打造科學園區，基隆和桃園也要創造1280通勤月票；侯友宜是北北基桃的母雞，蔣萬安很有人氣，也會外溢到基隆，張善政的選情和氣勢也因為支持者越來越好、越來越強。

楊文科指出，民進黨藐視民意、忽視人民力量和群眾智慧，一定要用選票支持國民黨、下架民進黨，國民黨一定要贏得2022，才能在2024撥亂反正。

林耕仁致詞表示，北北基桃是一日生活圈，希望透過合作創造共榮的未來，這一戰，雖然選得很辛苦，但大家有願景，他當選後，錢一定會花在刀口上，目標要下架民進黨。

謝福弘說，他要守住苗栗和鄉親的信任；當縣長是人民的公僕，他會苦民所苦、為人民服務，不會向黑暗勢力低頭，他在選舉中沒有利益掛勾和政治包袱，他若當選，也象徵苗栗新政治的重生。（編輯：張銘坤）1111119