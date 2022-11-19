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為蔡培慧站台 蔡總統籲年輕人返鄉投票改變家鄉

2022/11/19 20:06
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（中央社記者吳哲豪南投19日電）總統蔡英文今天下午出席民進黨南投縣長候選人蔡培慧的「南投升級團結前行」造勢大會；蔡總統說，要拜託在外地年輕人回來投票，多一個人回來投票，就多一份改變力量。

身兼民主進步黨主席的蔡總統下午結束彰化行程後，隨即趕往南投縣南投市，參加蔡培慧競選總部舉辦的「南投升級團結前行」造勢大會，向南投鄉親推薦蔡培慧以及民進黨南投市長候選人賴燕雪。

蔡總統指出，2年前草屯垃圾山發生火燒山，但南投縣府沒有能力處理垃圾問題，蔡培慧出面協調經濟部水利署和環保署解決火燒山問題，又爭取到新台幣3億元經費把草屯垃圾山搬走，卻因縣府和草屯鎮公所都沒提出計畫沒有辦法執行，縣府態度不積極，很多問題都無法處理，縣府做不到，讓蔡培慧替大家做。

蔡總統說，假如有縣長和黑道有關係，和地方派系關係也很深，就不可能替縣民設想，南投也無法進步，南投的建設和產業就沒有辦法進步，長輩得不到好的照顧，年輕人沒有機會找到好工作。

蔡總統表示，要拜託在外地工作、讀書的年輕人回來投票，多一個人回來投票，就多一份改變的力量。（編輯：謝雅竹）1111119

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