蔡總統喊3個千萬 為劉建國拉抬聲勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨雲林縣長候選人劉建國（前右3）19日晚間舉辦選前造勢晚會，身兼民進黨主席的總統蔡英文（前左3）到場站台，強調3個「千萬」，「千萬要投票、千萬要拉票、衝出千萬票」。 中央社記者姜宜菁攝 111年11月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣19日電）民進黨雲林縣長候選人劉建國今天晚間舉辦選前造勢，身兼民進黨主席的總統蔡英文說，3個千萬，「千萬要投票、千萬要拉票、衝出千萬票」，更期盼支持蔡英文、票投劉建國，共創新雲林。

劉建國今天晚間在斗六市南聖宮舉辦「山海大團結．雲林大勝利」造勢活動，上千人參與，揮舞著競選旗幟，高喊「凍選！」立委范雲、蘇治芬等人輪流助講，蔡總統、副總統賴清德和行政院長蘇貞昌站台拉抬聲勢。

蔡總統表示，想要改變雲林就要一起拚，最後一週衝刺，雲林是最支持民進黨的縣市，在2年前總統大選，自己在雲林縣得票數超過6成，希望選民「支持蔡英文、票投劉建國」。

面對外界質疑蔡總統近月鮮少到雲林，蔡總統說明，劉建國認真拚選戰，蘇治芬更是選舉「師傅」，她自己也隨時關心雲林選情，所以在選前黃金週末一定要再來，跟大家問好，也為劉建國加油。

蔡總統說，這一次的選舉不只是一場地方選舉，全世界也都在關注選舉結果，4年前的地方選舉，民進黨選得不理想，中國沒多久就推出「一國兩制台灣方案」，限制台灣，這一次的選舉很重要，可以展現台灣人民守護自由民主的決心。

蔡總統指出，雲林縣人口漸少，沒有帶動雲林發展的產業，雲林的青年到外縣市工作，也沒看到雲林縣農業新的出路，劉建國和蘇治芬過去為雲林爭取許多資源，像是4年前中央補助新台幣19億元開發台西綠能專區，可是縣府也沒配合，專區停滯。

蔡總統話鋒一轉，細數中央在地方的建設，包括布袋戲傳習中心、元長鄉的崙子大橋、濁水溪揚塵改善等，都是劉建國和蘇治芬向中央爭取、合作，結果縣府平常沒有積極與中央合作，但到選舉時卻割稻尾，說都是縣府做的。

蔡總統認為，既然縣府不想要做事，大家就投票給劉建國，讓劉建國當縣長，中央地方一條心，一定可以為雲林做更多事。

蔡總統逐一說明劉建國所提出的政見，包括留才育才計畫，加上未來設置農業創新加值園區、農業科技生技園區、青農輔導訓練中心、蔬果冷鏈加工中心等，有助於創造更多就業機會，最重要的是讓事業有成的旅外人士投資雲林。

蔡總統最後請求民眾3個千萬，「千萬要投票、千萬要拉票、衝出千萬票」，雲林人拿出拒絕黑金、政治家族的勇氣，與劉建國共創新雲林。（編輯：謝雅竹）1111119