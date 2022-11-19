國民黨北北基桃竹竹苗大團結 高呼團結就是力量

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「北北基桃竹竹苗大團結拚勝選」黃金週晚會19日晚間在國民黨桃園市長候選人張善政南區競選總部展開，活動一開始就吸引1萬5000多名來自桃園各區的的民眾入場，有支持者高舉「挺善良」標語表達力挺。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月19日

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（中央社記者吳睿騏桃園19日電）國民黨「北北基桃竹竹苗大團結拚勝選」黃金週晚會今晚在中壢區展開，主辦單位表示，活動吸引超過5萬名支持群眾，最後在國民黨主席朱立倫帶領下高唱團結就是力量，為活動劃下句點。

「北北基桃竹竹苗大團結拚勝選」黃金週晚會在張善政南區競選總部展開，活動一開始就吸引1萬5000多名來自全桃園各區的的支持者入場，支持群眾不斷揮舞國旗，以及張善政的小旗幟，更高舉寫有「挺善良」字樣的宣導品，現場相當熱鬧。

晚會由立法委員洪孟楷擔任主持人，活動一開始就依序由新竹市、苗栗縣及新竹縣的縣市長參選人輪流上台致詞，並邀請藝人葉璦菱及蔡小虎輪番上台演唱，為現場帶起一波波的高潮，現場民眾也不斷高喊「1126挺善良」。

隨後由國民黨主席朱立倫，帶領黨籍立委與新竹縣長候選人楊文科、新竹市長候選人林耕仁、苗栗縣長候選人謝福弘共同上台接受支持群眾歡呼，許多支持者更是高興地起立揮手，展現向心力與支持力。

在竹竹苗三縣市候選人致詞後，主辦單位在台下展開一面寬12米、長18米的大國旗，並且宣布，由朱立倫、基隆市長候選人謝國樑、台北市長候選人蔣萬安、新北市長候選人侯友宜、桃園市長候選人張善政依序團結勝利大進場，支持群眾把走道擠待水泄不通，更不停拿出手機拍照，搶著與候選人握手。

隨後由謝國樑、蔣萬安、侯友宜、張善政輪流上台致詞，最後再由朱立倫帶領北北基桃的市長候選人再次登台，並合體當期立委及市議員候選人們，一起和現場支持群眾高喊北北基桃全壘打、國民黨全壘打等口號，主持人洪孟楷也宣布，現場的群眾已經突破5萬人，吸引全場民眾高聲歡呼。

最後在朱立倫的帶領下，由北北基桃的市長候選人，一起將手中的藍色沙子倒下，完成「北北基桃 大團結拚勝選 團結勝利誓師儀式」，也象徵團結、積沙成塔，最後更由主持人帶領群眾高唱團結就是力量，結束這場晚會。（編輯：陳政偉）1111119

在國民黨主席朱立倫（前右3）的帶領下，國民黨北北基桃市長候選人一起將手中藍色沙子倒下，完成「北北基桃大團結拚勝選 團結勝利誓師儀式」，也象徵藍營團結、積沙成塔。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月19日

國民黨「北北基桃竹竹苗大團結拚勝選」黃金週晚會19日晚間在桃園中壢舉行，北北基桃市長候選人先後進場，熱情群眾夾道歡迎，與候選人們擊掌互動。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月19日