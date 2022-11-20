高虹安稱竹市逾70名里長力挺 沈慧虹陣營批造假

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（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）民眾黨新竹市長候選人高虹安昨天在造勢晚會稱竹市逾70名里長到場力挺。民進黨新竹市長候選人沈慧虹陣營今天批評，高虹安的里長支持名單灌水、造假，且很多里長不知情。

針對高虹安指稱竹市逾70名、約2/3里長出席造勢場，國民黨新竹市長候選人林耕仁發布新聞稿表示，昨晚真實到場人數讓外界懷疑，里長是協助市民解決問題的第一線，他對里長永遠心存感激，若當選市長，會優先解決里長問題。

高虹安昨晚在新竹市天公壇公園舉辦「新竹找安黃金之夜」造勢晚會，她在會中提到現場有超過70名、全市約2/3的里長到場相挺。

高虹安今天接受媒體聯訪時指出，感謝新竹市議會副議長余邦彥、前新竹市議會議長謝文進昨晚帶領許多里長到場力挺，里長最了解基層民意，造勢場合願意現身力挺或祝福，都給予她很大支持及鼓勵，網路上或特定媒體人在帶風向，她認為都大可不必，昨晚的畫面已證明一切。

高虹安競選辦公室也發布聲明表示，昨晚里長感謝名單是余邦彥表示願意出席晚會活動的名單，遺憾有少部分里長因收到積極關切與不小壓力，甚至是被要求不要出席高虹安活動，透過施壓的方式，並不是民主社會樂見的作法。

沈慧虹競選總部今天召開記者會，競總發言人劉康彥指出，高虹安宣稱竹市有超過70名里長力挺，但其實有很多里長根本沒到場，甚至有許多到場的里長抱怨指稱昨晚受邀時對方說是「參加演唱會」，到了現場才知是造勢晚會。

劉康彥說，高虹安昨晚活動秀出的里長名單涉嫌灌水、弄錯，例如湳中里、牛埔里、香村里重複出現，還有許多名單是「里長候選人」非現任里長，不少里名、里長名字打錯，直呼「高虹安根本不了解新竹市」。

劉康彥在記者會還直接打電話給昨晚未到場、卻被列在名單上的港北里長曾欽裕。曾欽裕說，他昨晚並未被邀請或通知，卻有朋友說他名字被使用在高虹安的支持名單上，感到莫名其妙。

新竹市東香里長湯燕明在沈慧虹記者會指出，昨天是他爭取里長連任的競選總部成立茶會，整天都很忙，晚上才從別人口中得知他名字被列上高虹安的支持名單，他並沒有同意掛名使用。（編輯：戴光育）1111120