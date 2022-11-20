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楊文科提鄉鎮市至少1托育中心政見 助安心成家

2022/11/20 14:31
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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）爭取連任的國民黨新竹縣長候選人楊文科今天表示，未來要布建每個鄉鎮市至少1托育中心，同時提升公共化教保服務量能，並健全婦女照護體系，讓縣民安心成家立業。

楊文科競選辦公室今天發布新聞稿指出，新竹縣是繁榮發展中的城市，各鄉鎮市持續發展帶動人口增加，加上科技產業聚集吸引大量人口遷入，且生育率全國名列前茅，婦幼照顧尤為重要。

楊文科表示，在公共托育設施方面，目前已有新竹縣政府、竹東東正社區、竹東國小、新埔社區等4處公共托育家園，以及竹北公設民營嘉豐托嬰中心，共計5處收托。

他指出，竹縣婦幼館、竹縣社福館、竹北福德里、新豐松柏社區及竹東頭重社區等5處公共托育將陸續完成收托，竹縣在2年內將增至10處，朝每鄉鎮市至少1處托育中心方向努力。

楊文科說，在公共化教保服務量能方面，截至111學年度已完成增設公立、非營利幼兒園16園53班，以及準公共幼兒園66園。

他指出，目前全縣有竹北文興、竹北嘉豐、新豐、新豐聚集德、竹東、竹東自強等6所非營利幼兒園已招生，另有竹北文小十、新豐新庄子、湖口文小、竹北博愛等4所正在興辦中，持續提升服務量能。

楊文科表示，新建的綜合社會福利館近期竣工，預計明年上半年廠商進駐後正式營運，將大幅提升親子育樂、福利諮詢及多元家庭休閒服務品質。（編輯：戴光育）1111120

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