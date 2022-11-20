周江杰提需求反應式公車政見 改善竹縣偏鄉交通

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）民進黨新竹縣長候選人周江杰今天指出，新竹縣北埔、峨眉等鄉鎮可透過需求反應式公車，解決偏鄉交通問題，讓地方民眾能方便搭乘。

新竹縣選舉委員會今天在北埔鄉舉辦公辦政見會，周江杰表示，新竹縣發展的腳步，在新竹市逐漸往前大步邁進時，包括北埔、峨眉等鄉鎮，在整體的腳步似乎都慢了下來，面對資源比較匱乏的鄉鎮區，應優先幫助民眾解決交通問題。

他指出，若當選縣長，要透過中央政府相關計畫取得補助，並設計以「公車式小黃」（DRTS需求反應式公車）方式，深入地方，協助地方長輩、學童就醫與就學，讓居住在交通不便區域民眾，能花少錢，享受到方便舒適服務。

周江杰表示，北埔、峨眉擁有良好的天然環境、人文素養、古蹟建築群非常密集，應發展觀光吸引旅客，帶動地方發展。

他說，希望新竹縣民能了解他的政見，盼能拉近城鄉差距，一起打造「城鄉共好新新竹」的願景。

DRTS是介於傳統公車與計程車2種運具間的準大眾運輸服務系統，可提供使用者更便利服務，營運也具彈性與競爭力。

新竹縣選舉委員會舉辦新竹縣第19屆縣長、第20屆縣議員、第19屆（竹北市第10屆）鄉鎮市長選舉公辦政見發表會，16日起至23日陸續在13鄉鎮市各舉辦1場，僅現場開放聆聽、沒有直播。（編輯：戴光育）1111120