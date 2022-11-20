新竹市長選戰棄保耳語頻傳 國民黨指稱都是假象

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（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）地方選舉投票倒數，新竹市長選戰傳出藍白棄保耳語。國民黨地方人士今天表示，外傳有人在操作「棄林保高」，都是假象，正藍軍將更加團結打贏勝仗。

日前在網路間流傳一則署名新竹市議長許修睿的文章，內容指林耕仁與他的想法已背道而馳，盼市民可以選最好的市長，被外界認為是在「棄林保高」。同黨籍的副議長余邦彥昨晚帶著多名里長出席民眾黨新竹市長候選人高虹安的造勢晚會，再度讓藍白棄保議題發燒。

國民黨新竹市長候選人林耕仁今天發新聞稿表示，國民黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜昨天到新竹市陪同車隊掃街拜票，他也被朱立倫稱是「下架民進黨最合適的候選人」，這都是對他25年在地經驗的最好肯定，相信市民都看在眼裡，可以做出最好選擇。

針對余邦彥昨晚率多名里長現身民眾黨高虹安造勢會場，不具名的國民黨地方人士表示，藍白合、棄保議題其實是假象，許多里長會出席高虹安造勢，是礙於「帶隊者」的面子，其實私下並非真正支持。

藍營地方人士指出，選戰倒數幾天，許修睿為專心個人議員選舉，暫無合體林耕仁造勢，而余邦彥此次選舉是以無黨籍身分參選，外界的傳言更能凸顯國民黨的團結氣勢，強調正藍軍的議員都沒有人跑掉，也有多名無黨籍議員持續力挺林耕仁。

長期關注地方選情的地方人士說，藍白棄保耳語甚囂塵上，選戰倒數前一週卻爆出林耕仁陣營的輔選要角出走，確實讓藍營相當憂心。但高虹安的相關爭議仍未落幕，藍白棄保會否持續延燒，近日媒體及社會的關注議題將會是觀察重點。（編輯：李錫璋）1111120