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林耕仁南寮造勢 展現藍營大團結

2022/11/20 18:55
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（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）國民黨新竹市長候選人林耕仁今天在南寮地區舉辦「火力全開當仁不讓」造勢大會，率領黨籍議員、里長候選人懇請民眾支持，展現藍營大團結及勝選決心。

前桃園縣長吳志揚致詞表示，他今天代表黨籍桃園市長候選人張善政到新竹相挺，認為會用媒體造勢的不見得是好的政治人物，口才好的人也不見得是好人，民進黨執政用錢、用網軍、用幫派手法治國，呼籲新竹市民支持善良、老實、誠懇的林耕仁。

新竹市香山里長聯誼會長、樹下里里長吳國亮致詞表示，許多里長抱怨昨晚莫名其妙被民眾黨新竹市長候選人高虹安掛名成支持者，今天是真的有超過40名里長到場，就是要證明大家是誠懇支持林耕仁。

林耕仁致詞表示，他在新竹出生、打拚、服務，和新竹人一樣都在拚搏，而新竹市的弱勢人口有3萬多人，市民生活相對辛苦，但執政黨對城市發展漠不關心，沒有跟市民走在一起。

林耕仁說，他提出市府多項弊端，包含新竹市立棒球場、新竹市文化局圖書館總館流標、關埔國小等用增加預算方式規避議員監督，工程成果卻不符合市民期待，他擔任議員只有監督權、沒有調查權，當選後一定要把弊端找出來。

林耕仁指出，新竹人可以決定和改變自己的未來，懇請市民支持在場的里長、市議員候選人，以及面對打擊卻依然堅強的林耕仁，直呼「戰士要戰死在沙場上」，展現退無可退、奮力一搏的鬥志。（編輯：李錫璋）1111120

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