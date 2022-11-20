鄭運鵬造勢晚會 總統：桃園人要為台灣挺身而出

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（中央社記者葉臻桃園20日電）民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今天晚間舉辦黃金週造勢晚會，總統蔡英文出席時表示，這次的投票全世界都在看，對手只會惡意抹黑，桃園人要繼續追求進步，為台灣挺身而出。

選前倒數不到1週，鄭運鵬晚間舉辦「延續五星光榮，黃金勝選之夜」造勢晚會，包括蔡總統、副總統賴清德、桃園市長鄭文燦、嘉義縣長翁章梁、基隆市長林右昌等人皆到場站台；鄭運鵬團隊表示，今晚有超過5萬名支持者到場。

蔡總統表示，對手昨天在中壢舉辦造勢活動，拚命批評桃園，想讓桃園變回國民黨時期停滯的桃園，昨天在對手造勢場上的群眾，也是桃園市民，選舉後還是會一起生活，「政治不是仇恨，選舉不用謾罵」，而是要靜下心來想一想，投票時要看一看共同生活的桃園，這8年來到底有沒有進步。

總統說，雖然有些人的政治選擇和她們不同，但只要在桃園生活，有一件事是一樣的，就是一起看到桃園光速前進、天天在進步，現在可以大聲的說「我桃園，我驕傲」。

蔡總統表示，進步的背後是8年努力的累積，8年前桃園人充滿勇氣，選了一個好市長鄭文燦；建設不分藍綠，服務不分顏色，這就是民進黨桃園隊獲肯定的原因。

蔡總統說，選舉到了最後關頭，戰況很緊繃，對手只剩下一招，抹黑鄭文燦、攻擊鄭運鵬，完全否定了桃園的進步；大家如果覺得桃園的選情很緊張，就要站出來，用選票讓對手知道，抹黑和惡意攻擊沒有用，對手越惡質，他們就要越勇敢，對手越抹黑，他們就要越理性的說明，民進黨在桃園的8年成績絕對可以被檢驗。

總統也說，台灣受到世界高度的關注，這次不只是一場地方選舉，也攸關桃園的未來、影響台灣的發展，台灣的投票世界都在看，這也是中共20大之後台灣的首次地方選舉，全世界都在看人民要用選票表達什麼樣的意見。

蔡總統說，桃園是世界踏上台灣的第一站，更是關鍵中的關鍵，「我們反對一國兩制，我們想讓國際看到，台灣人堅決捍衛自由民主的決心」，讓大家知道，桃園人珍惜進步，要繼續追求進步，大家要為台灣、桃園挺身而出，讓鄭運鵬接棒。

賴清德表示，鄭文燦為桃園打下了很好的基礎，鄭文燦就要完成階段性任務、即將卸任，對於鄭文燦最好的感謝、最大的鼓勵，就是讓鄭運鵬高票當選、順利接任。

賴清德說，鄭運鵬年輕有活力，好用、耐操又省油，符合年輕城市的需要，過去鄭文燦的建設也都有參與，當選後可以讓建設列車繼續前進，不用轉彎、走回頭路；台灣面臨海內外挑戰非常大又多，國際情勢複雜，大家要支持鄭運鵬，讓蔡總統更有力量帶領台灣，面對海內外挑戰。

鄭文燦表示，對手用抹黑方式唱衰桃園，但他對桃園有期待、希望和感動，1126這張選票很重要，關係到未來的4年、8年，桃園能不能繼續進步，也關係到他8年的執政成績能不能繼續發展下去，以及地方和中央能不能連為一條線，大家一定要集中選票、保護桃園，讓鄭運鵬帶著桃園繼續運轉。

鄭運鵬表示，他當市長，不但建設要大，照顧也要細緻，桃園是北北基桃首都圈，他要推動首都圈1200通勤月票，未來他會在鄭文燦的基礎上，讓產業更進步、交通更方便，桃園的市民也要當護國群山，在選戰中當他的靠山，未來他會成為市民的靠山。（編輯：李錫璋）1111120