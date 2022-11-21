選戰倒數 張善政車隊大掃街及拚政見雙管齊下

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國民黨桃園市長候選人張善政（車上前左）21日到大園區進行車隊掃街拜票表示，最後1週非常關鍵的幾天，除會透過車隊密集掃街，用最有效且貼近基層的方式，跟不分藍綠的朋友接觸，也會再強調政見，訴求中間選民，希望回歸到政見。（張善政競辦提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年11月21日

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（中央社記者吳睿騏桃園21日電）國民黨桃園市長候選人張善政今天前往大園區進行車隊掃街拜票時指出，選戰進入最後1週，他除了透過車隊全市密集掃街拜票，也會凸顯他的政見訴求，尋求中間選民的支持。

張善政上午接受媒體聯訪表示，最後1週非常關鍵的幾天，除透過車隊密集掃街，用最有效且貼近基層方式與不分藍綠的朋友接觸，他也會強調政見，訴求中間選民，希望回歸到政見，不去再講藍綠互相抹紅、抹黑的事情。

張善政說，從今天開始一連5天，他會在整個桃園所有區進行車隊掃街，沒有偏重南北只有先後的次序，19日的造勢晚會，參與民眾已外溢到旁邊街道，民眾已經用腳投票顯示對他的支持。

他指出，不管競選對手去南桃園做什麼樣的宣傳都沒有用，民進黨過去幾年的政績已經讓人看破手腳，現在臨時磨刀也沒有用了。

記者詢問，對於民進黨桃園市長候選人鄭運鵬昨天在中壢舉辦「延續五星光榮，黃金勝選之夜」造勢晚會喊出有5萬人到場的看法。

對此，張善政指出，喊出5萬人一樣沒有用，這樣的人數是不是真的也不知道，人是怎麼來的也不知道，所以不去評論。（編輯：戴光育）1111121