柯文哲指藍綠抹黑高虹安 林耕仁：漠視證據混淆視聽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市21日電）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲日前指藍綠都在抹黑高虹安，國民黨新竹市長候選人林耕仁今天表示，是不是抹黑要看有沒有證據，柯文哲漠視證據的講法是混淆視聽。

林耕仁今天在進行車隊掃街前，媒體提問，有爆料台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安，在國會提出法案要問聯電榮譽副董事長宣明智意見？林耕仁接受媒體聯訪表示，這一部分高虹安應要解釋清楚，而作為國會議員，通過法案一定要著眼於公眾利益、促進多數人權益的目標，才符合市民期待。

林耕仁指出，否則，未來若擔任地方首長，市民也會擔心企業的手是否也會伸進市政府，這絕非社會之福。

媒體問及，柯文哲曾稱藍綠每天都在抹黑高虹安，林耕仁表示，是不是抹黑要看有沒有證據，當人證、物證都俱在時，柯文哲選擇漠視證據的講法，就是「混淆視聽」及轉移焦點。

媒體提問，有關日前質疑新竹市政府弊案部分，林耕仁表示，新竹市立棒球場從新台幣3.5億，增加預算到12億，開賽2天導致球員受傷就停止使用，到今天還在施工，而再多說明都沒辦法挽回過去球員受傷的事實。

林耕仁表示，昨天在南寮的造勢活動看到現場座無虛席，他很感動，這場選舉他面對國家機器和握有台北黨政資源的2座大山，他身為在地民意代表，昨天到場的市民就是他最大的靠山、最強的聲量，現場支持他的好朋友們，是他持續奮鬥的理由。

林耕仁說，未來當選後會「興利除弊」，不但徹查市府8大弊端，對於交通建設、公托臨托、關埔空橋等也會立即推動，還給市民安心便捷、舒適減壓的生活空間。（編輯：陳仁華）1111121