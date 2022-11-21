周江杰行腳掃街取代車隊 吳怡農力挺陪走

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民進黨新竹縣長候選人周江杰（左）21日開始以「行腳」取代「車掃」，前民進黨台北市黨部主委吳怡農（中）等人到場為他加油打氣。（周江杰競辦提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月21日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）民進黨新竹縣長候選人周江杰今天起用「行腳」取代「車掃」，前民進黨台北市黨部主委吳怡農等人到場力挺及陪走，振奮行腳團隊士氣。

周江杰競選辦公室今天發布新聞稿表示，周江杰接下來幾天將以最貼近方式了解民眾的聲音，並期盼新竹縣的民眾，未來也能感受到與新竹市、桃園市一樣的城市光榮及榮耀感。吳怡農、民進黨新竹市議員李妍慧、爭取連任的民進黨新竹縣議員候選人張珈源等人到場支持。

周江杰說，一步一腳印是很辛苦的方式，但能與民眾真正對話，了解民眾對於未來的願景與想法。這次參選初衷，就是為了腳下的這片土地，讓生活在這片土地的民眾可以過得更好。

吳怡農表示，周江杰都是一步一腳印地走，看到各界需求，也是對選舉的重視。周江杰深入了解各個世代的需求，包含兒童的醫療系統建置、縮短城鄉之間資源分配差距，盼能改變家鄉的樣貌。

李妍慧指出，她了解新竹縣與竹北地區民眾聲音，新竹縣市有很多共同議題，可以共同努力，希望周江杰與民進黨新竹市長候選人沈慧虹都能順利當選，一起為新竹地區的長期發展與建設打拚。（編輯：戴光育）1111121