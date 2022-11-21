遭疑宣明智背後下指導棋 高虹安競辦：抹黑言論

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（中央社記者郭宣彣新竹市21日電）民眾黨新竹市長候選人高虹安在立院質詢內容，遭質疑有聯電榮譽副董事長宣明智背後指示，高虹安競辦發言人徐千晴說，團隊認為是綠營側翼刻意扭曲、抹黑言論，沒有評論價值。

民進黨新竹市長候選人沈慧虹今天舉行「新竹市重大建設說明」記者會，會後，媒體提問，針對高虹安被爆料在立委任職期間，疑有宣明智在背後下指導棋，沈慧虹接受媒體聯訪表示，無論是這個爆料，或宣明智第一時間陪同拜訪楊文科（新竹縣長）等，這都是政治上操作，代表高虹安服膺於地方舊勢力或特定的利益團體，看不到新政治，也看不到新希望。

媒體問，高虹安造勢大會里長名單爭議，事後又卸責說是新竹市議會副議長余邦彥提供，對此，沈慧虹說，高虹安習慣性切割早就不是新聞，第一時間切割余邦彥，大家都不意外，遇到事情卸責、切割是高虹安的本性。

沈慧虹表示，人與人之間最重要應該是誠意，從決定參選至今，她透過實際行動拜會里長，重視基層意見，絕對不會像高虹安一樣，說選後才要一一拜訪人家。

國民黨新竹市長候選人林耕仁今天進行車隊掃街前，媒體提問，爆料稱高虹安在國會提出法案要問宣明智意見，林耕仁表示，高虹安身為國會議員，通過的法案一定要著重公眾利益、以促進多數人權益的目標，這才符合市民期待，否則未來若擔任地方首長，市民也會擔心是不是企業的手也會伸進市政府，這絕非社會之福。

媒體向高虹安競選辦公室提問，有關各界質疑包含網紅四叉貓爆料貼文指在擬訂政策方向時，問宣明智意見，是否會成為魁儡市長？高虹安競選辦公室發言人徐千晴說，對此，團隊認為是綠營側翼刻意扭曲、抹黑的言論，沒有評論的價值。

媒體提問，19日造勢請里長站台，林耕仁昨晚也稱請到50名里長到晚會現場，還說「死也要戰死在沙場上」，徐千晴表示，基層里長都會有各自的支持對象，感謝到場的所有里長，高虹安也會努力爭取更多人的支持，當全民的市長。（編輯：李錫璋）1111121