對話截圖被流出 高虹安：有違法疑慮不排除提告

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（中央社記者郭宣彣、王揚宇新竹市21日電）網紅四叉貓爆料民眾黨新竹市長候選人高虹安的對話截圖，質疑聯電榮譽副董事長宣明智下指導棋。高虹安表示，這是看圖說故事的抹黑，離職助理將立法院期間的截圖流出，有違反法律之虞，不排除提告。

新竹市選委會今天舉辦市長選舉候選人公辦電視政見發表會，高虹安接受媒體聯訪時表示，綠營側翼用對話截圖，嘗試想以看圖說故事抹黑，這樣子的發言沒有回應價值。

媒體追問，截圖內容是否為真，若有截圖證明、還算抹黑嗎？高虹安表示，是看圖說故事的抹黑，畢竟這已違反相關工作倫理，離職助理將立法院期間的截圖流出，甚至有違反法律之虞，會和律師討論，不排除提告。

對於高虹安近來的爭議，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天也在立法院受訪表示，凡是高虹安走過的地方必留下痕跡、高虹安寄生過的都出問題，所以到最後用假里長支持，灌水、灌人頭。

柯建銘說，高虹安現在又推給新竹市議會副議長余邦彥，轉移焦點、逃避責任，而且把宣明智扯進來，「我相信邪不勝正，人在做天在看」。

對於柯建銘的批評，高虹安說，她一直尊敬柯建銘是政治界的前輩，但是柯建銘這2個月來的發言以及很多攻擊，已經失態。

高虹安指出，希望柯建銘不要變成如新竹市民所說的「第7名新竹市長候選人」，選情似乎比民進黨候選人沈慧虹還要告急，以致於不停發出極端的言論；她仍尊重柯建銘是前輩，但也希望可以「適可而止」。（編輯：唐聲揚）1111121