造勢活動里長名單爭議 高虹安：我想有獲同意

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民眾黨新竹市長候選人高虹安（圖）日前造勢的里長名單爭議，她21日受訪表示，當天有過半里長到現場支持，名單上的里長是她和新竹市議會副議長余邦彥共邀，後來少部分里長有壓力無法出席，但「我想是有獲同意的」。中央社記者郭宣彣攝 111年11月21日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市21日電）民眾黨新竹市長候選人高虹安日前造勢的里長名單引發爭議，高虹安今天表示，名單上的里長是她和新竹市議會副議長余邦彥共邀，後來少數有壓力無法出席，「我想這部分之前都是有獲得同意的」。

新竹市選委會今天舉辦第11屆市長選舉候選人公辦電視政見發表會，民進黨新竹市長候選人沈慧虹、國民黨新竹市長候選人林耕仁及民眾黨新竹市長候選人高虹安等人接受媒體聯訪。

媒體問及，高虹安造勢大會里長名單爭議，有里長聲稱未受邀請就被公告、也無出席當天活動，質疑造假，高虹安接受媒體聯訪表示，她已經回應多次，當天畫面已經看到，過半的里長到現場來支持，名單上的里長，事實上是她和余邦彥一起邀請也同意，當然後來會有一些因壓力的關係，有少部分的里長無法出席，但是「我想這部分之前都是有獲得同意的」。

媒體提問，目前有感覺藍軍棄保的氛圍嗎？是否不讓沈慧虹當選為一致目標？高虹安表示，政治界前輩願意和她站在一起，甚至有共識支持下架民進黨，都相當感謝，但在棄保或不棄保，相信竹市選民水準高，棄保不是這樣可以操作的，人心也不能被操弄，相信選民自有判斷。

媒體提問，19日造勢請里長站台，林耕仁昨晚也稱請到50名里長到晚會現場，還說「死也要戰死在沙場上」，高虹安說，尊重林耕仁的發言，也祝福選務順利。

沈慧虹在會後接受媒體聯訪表示，新竹市民是她的家人，這8年生活與工作與竹市緊緊相依，她所提的政策皆可落實，也因為對這座城市有認同，盼繼續搭建新竹光芒，讓城市繼續閃亮幸福。

會前，林耕仁接受媒體聯訪說，他是會照顧市民的市長，要把新竹市建構舒適減壓的環境，從交通教育等福利，盼讓市民認同競選主軸。（編輯：李錫璋）1111121

第11屆新竹市長選舉公辦電視政見發表會21日舉行，國民黨籍候選人林耕仁（中）會前受訪表示，將為新竹市建構舒適減壓環境，從交通教育等福利著手，盼讓市民認同競選主軸。中央社記者郭宣彣攝 111年11月21日