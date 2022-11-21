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副議長余邦彥挺高虹安 國民黨：是否違紀將釐清

2022/11/21 21:09
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（中央社記者郭宣彣新竹市21日電）新竹市議會副議長余邦彥今天發文表示，他公開支持民眾黨新竹市長候選人高虹安，盼下架民進黨。至於余邦彥是否違反黨紀，國民黨新竹市黨部說，將由中央委員會進行後續釐清。

新竹市議會副議長余邦彥雖具有中國國民黨黨籍，但這次競選連任新竹市議員，則以無黨籍參選。

余邦彥今天在臉書發文表示，國民黨新竹市長候選人林耕仁，為人老實勤懇，是值得信賴的市長人選，但誤信部分諂媚之人，決策時出現嚴重問題與錯誤，黨團議員、里長、大學教授與工商等，想幫忙林耕仁，只要意見不合，一律拒之於外，導致林耕仁的餅越做越小，處處樹敵。

余邦彥說，林耕仁雖然有宏圖大志，親民愛民之德，但誤中敵計，反成綠營打手，繼續放任藍白對立，到最後得利者，仍是民進黨，若歷史重演，市民成為最大輸家。

余邦彥表示，他支持能打敗民進黨的人，為下架民進黨，讓新竹市民能有改變現狀的選擇，打破藍白當前的困局，需要有人站出來說真話，請選民諒解，請黨中央諒解。

余邦彥指出，希望大家集中選票，市長票投給能下架民進黨的高虹安，盼能贏回光明的未來，至於高虹安在擔任立法委員期間是否貪污等爭議，會由司法來定論。

有關余邦彥在臉書上貼文內容部分，是否有涉及國民黨黨紀問題，國民黨新竹市黨部主任秘書謝政憲向中央社記者表示，將由中國國民黨中央委員會，進行後續釐清，地方尊重中央的處理。（編輯：李錫璋）1111121

#余邦彥
#高虹安
#林耕仁
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