高虹安批駁回香山R1道路案 沈慧虹指環評未過

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（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）民眾黨新竹市長候選人高虹安今天批評民進黨新竹市長候選人沈慧虹當年駁回新闢香山R1道路案。沈慧虹回應，此案環評未過，且不符效益，又有要拆民房、被稱為財團開路等爭議。

高虹安今天召開記者會指出，過去地方努力爭取到中央40多億元經費，推動香山R1道路（茄苳路銜接西濱公路的新闢道路）案，這是中央補助香山有史以來最大筆預算案，但前新竹市長林智堅、時任新竹市交通處長沈慧虹放棄做環評補正、也放棄與地方居民地主溝通，直接駁回。

高虹安說，許多市民希望重啟R1道路案，期待香山能有產業發展，不論是觀光景點或產業發展，交通命脈是重中之重，當時沈慧虹若好好進行環評補正，並與地方溝通，相信香山發展等問題都可迎刃而解。

對於高虹安的批評，沈慧虹接受媒體聯訪指出，此案環評未過，且被人稱做是「為財團而開的路」，她與林智堅也曾做審慎評估，花費數十億元經費，但對交通而言卻只能節省2分鐘。

沈慧虹指出，此案更重要的爭議是有許多民眾房子要被拆遷，居民也沒有拆遷意願，因此當時作出暫緩開發的決定。

她表示，高虹安若要推動R1道路案，應提出如何解決環評及生態問題，更應該說清楚推動此案以現今物價可能需要近百億元，「經費從哪裡來？」

沈慧虹表示，這8年她與林智堅在香山投入超過70億元建設，經費額度是歷任新竹市長最多；參選後，她也提出香山的政策願景；未來，會繼續照顧香山人的需求。

她說，「這些努力不是一名只來新竹2、3個月的高虹安看得見的」。（編輯：戴光育）1111122