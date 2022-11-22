桃園市府：藍營中傷鄭文燦 惡意抹黑

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（中央社記者吳睿騏桃園22日電）桃園市政府新聞處長詹賀舜今天表示，國民黨前文傳會主委、桃園市議員候選人凌濤再一次看圖編故事、移花接木，缺乏真實證據惡意抹黑、中傷桃園市長鄭文燦。

有關「建德路至崁頂路新闢道路」定線，市府當然是要避開附近社區，以減少拆遷、維護居民權益，GE01車站位置須接近霄裡生活圈方向以符合地方生活圈型態，這是地方主流意見，相關會議紀錄都已清楚說明，這也證明凌濤不懂裝懂，只想造謠誹謗。

詹賀舜指出，未來若有都市計畫，第二階段還要區段徵收，不只計畫還在未定數，而且沒有哪一塊土地可以直接變更為住宅區，也不會有圖利個別土地的問題，凌濤對於這些問題，不懂裝懂，只想抹黑。

詹賀舜說，任何道路開闢都是以減少拆遷為原則，GE01車站位置要接近當地生活圈，這是市府合理的規劃方式，這樣也能被凌濤說成是圖利，凌濤只會在台北開記者會、當烏賊救選情，不肯跑基層，這不就是競選的最壞榜樣嗎？針對凌濤抹黑誹謗，市府決定只要講一次就告一次，以維護社會的正義底線。

詹賀舜指出，凌濤對於地方及法律都不了解，區段徵收與市地重劃是促進地方發展的重要方式，而區段徵收配餘地與市地重劃抵費地的標售，一方面要歸墊開發成本，二方面才是挹注市庫支持財政，這是歷任縣市長都一樣的做法，連朱立倫當縣長時也是一樣，各縣市是遵循一樣的做法。鄭文燦上任後平均每年挹注市庫金額約55億元（104至110年間總計約397億元），這是落實開發利益歸公的精神。

詹賀舜表示，依照內政部公布最新房價負擔能力指標，桃園市房貸負擔率為31.50%、房價所得比約7.87倍，兩者皆是六都最低。抵費地的標售不是房價上漲的主因，通膨、工料雙漲等才是全國共同的挑戰。

有關社會住宅部分，詹賀舜說，升格前桃園市沒有任何社宅規劃，鄭文燦上任後編列了超過40億元的住宅發展基金，也把重劃土地提供作為社會住宅基地，桃園的社宅計畫才啟動。依照住盟年度評比，桃園社宅進度比例是六都第3名，次於台北與台中。

詹賀舜指出，選舉進入最後一週，國民黨議員候選人每日一抹黑，顯示缺乏政績的心虛表現，只會負面競選，缺乏對於桃園市的真正了解。（編輯：李亨山）1111122