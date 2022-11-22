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沈慧虹控反兒童醫院 高虹安駁嚴重抹黑

2022/11/22 15:56
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（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）民進黨新竹市長候選人沈慧虹今天說，高虹安反建設、反醫療，對造福孩子的事都要質疑，痛批太超過人性。民眾黨候選人高虹安則表示，這是嚴重抹黑，已觸犯意圖使人不當選。

沈慧虹今天在競選總部接受媒體聯訪時表示，新竹馬偕兒童醫院歷經找地、公告、說明、招商，以及各項審查，讓竹竹苗地區家長在面對孩子疾病時，不須求助無門、心急如焚或束手無策，但高虹安卻反建設、反醫療，連造福孩子、照顧健康的事都要質疑，怒批「太超過人性」。

高虹安在競選形象館接受媒體聯訪表示，從來沒有講過反對兒童醫療，但卻傳出沈慧虹團隊群組中有人說高虹安反對兒童醫院、不愛孩子，認為這是嚴重抹黑，因為她從未講過這些話，這些言論已觸犯意圖使人不當選。

高虹安競辦提供新聞稿指出，民眾黨市議員候選人李國璋日前在高虹安的造勢晚會上發言，沒有提到反對兒童醫院，僅質疑兒童醫院的興建和地點，及周圍地目變更。高虹安競辦表示，沈慧虹陣營持續造謠抹黑，令人失望與不齒。（編輯：方沛清）1111122

#高虹安
#沈慧虹團隊群組
#李國璋
高虹安
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