藍再質疑鄭文燦幫集團炒地炒房 桃市府：惡意抹黑

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（中央社記者劉冠廷、吳睿騏台北22日電）國民黨今天表示，桃園市長鄭文燦不斷賣土地，是助長炒房、炒地的元兇；前文傳會主委、桃園市議員候選人凌濤更公布相關會議紀錄證明，質疑鄭文燦介入喬捷運站的位址，讓炒地集團獲取暴利。

桃園市政府新聞處長詹賀舜表示，凌濤又再一次看圖編故事、移花接木，缺乏真實證據惡意抹黑、中傷桃園市長鄭文燦。

有關「建德路至崁頂路新闢道路」定線，市府當然是要避開附近社區，以減少拆遷、維護居民權益，GE01車站位置須接近霄裡生活圈方向以符合地方生活圈型態，這是地方主流意見，相關會議紀錄都已清楚說明，這也證明凌濤不懂裝懂，只想造謠誹謗。

凌濤日前質疑鄭文燦、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬，與地下匯兌業者郭哲敏、昔日角頭老大林秉文關係匪淺，並質疑鄭文燦去郭哲敏開設的88會館，是不是應邀，去喬新台幣10億元農地。

凌濤今天又再度召開記者會表示，這筆土地總坪數1萬8490.19坪、單坪價格3萬元，確定徵收後，目前每坪的成交行情約超過20萬元，總計約37億元，淨賺31.5億元，投資報酬率達21倍。

凌濤更提出「會議紀錄」作為證據指出，郭哲敏集團買該筆土地之後2個月內，桃園市政府召開「桃園捷運綠線延伸大溪可行性研究成果報告案」及「桃園捷運綠線延伸中壢周邊本府相關計畫整合案」會議。

凌濤指出，這場會議的主持人是鄭文燦，鄭文燦指示站體遷移的位置，正好就是郭哲敏集團的土地所在，這證明郭哲敏買土地後，鄭文燦於2個月內直接介入施壓，召開會議將捷運站移到郭哲敏的土地旁邊，並享有20%的容積獎勵；這份會議紀錄是最佳證據，鄭文燦躲不掉了，趕快出來面對。（編輯：蘇龍麒）1111122