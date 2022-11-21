賴清德：鄭運鵬是下階段最符合桃園需要的市長

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民進黨桃園市長候選人鄭運鵬21日晚間在平鎮區舉辦「延續五星光榮 平鎮勝選晚會」，吸引許多支持者到場參與，有民眾熱情高舉「我挺運鵬我驕傲」字條力挺。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月21日

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（中央社記者吳睿騏桃園21日電）民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今晚在平鎮區舉行造勢晚會，副總統賴清德出席活動肯定鄭運鵬年輕、有幹勁、有能力，他表示，「相信鄭運鵬就是下一階段最符合桃園市需要的市長」。

鄭運鵬晚間在平鎮區舉辦「延續五星光榮 平鎮勝選晚會」，包括賴副總統、總統府國策顧問范振修、立委林昶佐與湯蕙禎，以及民進黨副秘書長、鄭運鵬政策平台召集人林飛帆都出席這場晚會。鄭運鵬團隊表示，今晚吸引超過5000人到場參與，不絕於耳的「凍蒜」及「加油」聲讓現場氣氛相當熱鬧。

賴副總統致詞表示，桃園市長鄭文燦2任8年的五星級執政需要肯定，年輕、正在進步的桃園，需要一個有幹勁、年輕有為又耐操的市長，桃園也需要一個能在鄭文燦基礎上，繼續帶領桃園向前進的市長，他覺得只有鄭運鵬符合這3個條件。

賴副總統指出，鄭運鵬過去幾年來和鄭文燦共同爭取新台幣2000多億元的重大建設，包含鐵路地下化、桃園捷運綠線及棕線等，為桃園未來百年發展奠定最好基礎。

賴副總統說，鄭運鵬堅持未來的桃園市政府「建設要大、照顧要細」，建設要大，大到護國群山來桃園、還有3條捷運動工；照顧要細，從長者到幼兒還有身心障礙的市民都要全面照顧。賴副總統強調，綜合這些特點，「相信鄭運鵬就是下一階段最符合桃園市需要的市長」。

鄭運鵬表示，未來桃園的建設會更大、照顧會更細，大到護國神山台積電來桃園，一奈米製程落腳龍潭區，更代表上下游產業投資桃園，南桃園的生活圈會越來越豐富。

鄭運鵬強調，4年前高雄選市長時，韓國瑜將高雄講得又老又窮，就和國民黨桃園市長候選人張善政一樣，因此他拜託鄉親，「選對人、會做事，護國神山來桃園」，11月26日請大家用選票來當桃園隊的靠山，他會做市民朋友最大的靠山。

林昶佐指出，鄭運鵬在立法院是優秀的黨團幹事長，他們一起推動許多重大法案，他相信，鄭運鵬的執行力、判斷力與協調力，是最能延續鄭文燦、繼續帶領光榮桃園的好市長，請大家支持讓鄭運鵬進入桃園市政府，帶領桃園繼續大進步。

林飛帆說，桃園在這8年徹底翻轉蛻變，國民黨不願意給桃園鐵路地下化經費，在總統蔡英文率領下、鄭文燦與鄭運鵬共同努力，才降低財政負擔順利動工，另外機場捷運也通車、育兒津貼更成為全國政策，「桃園和平鎮都不會走回頭路，每一張選票都至關重要」，他拜託大家用選票讓最了解桃園的鄭運鵬接棒。（編輯：張雅淨）1111121

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（前）21日晚間在平鎮區造勢衝選情，進場時受到熱情支持者夾道歡迎。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月21日

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（前右4）21日晚間在平鎮區舉行造勢晚會，副總統賴清德（前右5）出席站台，肯定鄭運鵬年輕、有幹勁也有能力，「相信鄭運鵬就是下一階段最符合桃園市需要的市長」。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月21日

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬21日晚間舉行「延續五星光榮 平鎮勝選晚會」，競選團隊表示，現場有逾5000人熱情相挺，「凍蒜」聲不絕於耳，氣氛熱絡。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月21日