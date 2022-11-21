沈慧虹推輕軌 林耕仁提交通中心、高虹安推智慧軌道

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新竹市第11屆市長選舉候選人公辦電視政見發表會21日舉行，國民黨候選人林耕仁（後右）、民進黨候選人沈慧虹（前左），民眾黨候選人高虹安（後左）等人均出席，3人也各自發表交通相關政策中央社記者郭宣彣攝 111年11月21日

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（中央社記者郭宣彣新竹市21日電）新竹市長候選人公辦政見會今天舉行，國民黨候選人林耕仁提智慧交通中心，民進黨候選人沈慧虹推新竹輕軌，民眾黨候選人高虹安提ART智慧軌道實證計畫，升級新竹交通。

新竹市選委會今天舉辦第11屆市長選舉候選人公辦電視政見發表會，民進黨新竹市長候選人沈慧虹、國民黨新竹市長候選人林耕仁及民眾黨新竹市長候選人高虹安等人均出席。

沈慧虹表示，過去她與新竹市政府團隊共同對抗疫情、打造城市新品牌，更以對待家人的態度照顧市民，未來她將持續推動新竹輕軌、竹科X2.0計畫，延續新竹光榮。

沈慧虹說，以推動公道三的過程，一開始面臨徵收及都市更新的壓力，在經過市府團隊、市民共同的不懈努力後，最後獲得78戶原住戶的同意，這條重要的聯絡道路已經順利通車。還有，過去舉辦的兒藝節、新竹300、台灣設計展等活動，在市府同仁努力下順利推動，盼繼續建設新竹。

高虹安表示，沈慧虹有交通專業，卻無法有效改善竹市交通，而現在沈慧虹提出的政見都是市府執政任內未完成的，現在還跟民眾再要4年，新竹市不只要兼顧美學，還要堅守財政紀律，不浪費公帑是最重要的事情之一。

高虹安說，她推出「ART智慧軌道實證計畫」，是一項前瞻性佈局下一個世代自駕車為基礎的大眾運輸系統，此計畫已在竹北運行中，未來由新竹縣市來共同推動。在談及她對竹市的規劃，在交通政策與宜居永續、進步新竹是主要目標，盼讓竹市的城市生活品質提升。

林耕仁表示，高虹安有助理費爭議，而沈慧虹號稱有交通專業，但交通問題卻是新竹人心中的痛，未來他要在竹市應建置全市智慧交通中心，推動智慧幹線公車系統。

林耕仁指出，規劃以透過大數據分析，增設智慧交通動態號誌控制系統，在竹竹苗縣市合作建設輕軌延伸至機場捷運，形成整體路網，再研擬推動共享機車，解決竹市交通問題。（編輯：李錫璋）1111121