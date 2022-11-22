李佳芬陪同車掃 張善政盼爭取不同族群選民支持

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前高雄市長韓國瑜妻子李佳芬（前左）22日下午陪同國民黨桃園市長候選人張善政（前中）在龍潭及平鎮區進行車隊掃街，張善政表示，不管是李佳芬或韓國瑜都是他的好朋友，能陪同掃街他覺得非常感激。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月22日

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（中央社記者吳睿騏桃園22日電）國民黨桃園市長候選人張善政今天合體前高雄市長韓國瑜妻子李佳芬，前往龍潭區進行車隊掃街拜票，他希望爭取不同族群的選民支持，至於是否再跟韓國瑜合體，張善政說還在協調。

在李佳芬的陪同下，張善政下午在龍潭及平鎮區進行車隊掃街，張善政在掃街前接受媒體聯訪，對於記者詢問，選前邀請李佳芬合體希望達到什麼樣的效果。張善政表示，不管是李佳芬或韓國瑜都是他的好朋友，今天能陪同掃街，他非常感激。

張善政指出，就是要繼續讓大家看到國民黨的團結非常到位，而且希望訴求不管是女性朋友、中間的選民或年輕選民的支持。

張善政說，李佳芬在雲林非常忙，她現在正在攻讀博士學位，論文會自己寫絕對不會抄襲，所以時間非常難配合，李佳芬離開雲林縣第一次的外縣市掃街就是陪他，可見「她對我們這邊有多重視」。

對於記者詢問，傳言黨內不想要張善政跟韓國瑜被捆綁在一起，所以這次才派出李佳芬站台，以免對手大作文章。張善政回答，「沒有這樣的事」，主要是看他們兩人誰時間方便誰就過來。

記者追問，是否還會跟韓國瑜合體，張善政則表示，「我們還在協調，因為大家時間都非常緊」。（編輯：李錫璋）1111122