楊文科母雞帶小雞 率國民黨籍候選人車隊掃街

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爭取連任的新竹縣長楊文科（左）22日展開溪南地區車隊掃街，並發揮母雞帶小雞力量，率國民黨籍候選人一同拜票，爭取支持。（楊文科競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年11月22日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣22日電）爭取連任的新竹縣長楊文科今天從竹東鎮出發，展開溪南地區車隊掃街，行經寶山、峨眉、北埔、橫山、芎林等鄉，並發揮母雞帶小雞力量，率國民黨籍候選人一同拜票，爭取支持。

楊文科競選總部發布新聞稿，楊文科表示，未來會延續好的政績，以「拚經濟、重文教、享福利、樂安居」為主軸，現有福利只多不少，老人年金不拖不欠，聰明營養午餐讓家長免煩惱，未來還會建設一鄉鎮一特色公園、一鄉鎮一托育資源中心等。

楊文科競總表示，楊文科在峨眉鄉出生、長大，今天車隊行經峨眉鄉時受到鄉親的熱烈歡迎，甚至有支持者放鞭炮、搖旗歡呼，用行動表達對楊文科連任的支持。

競總指出，楊文科今天率領掃街的黨籍候選人，包括竹東鎮長候選人張順朋、縣議員候選人馮守亮、上官秋燕、彭余美玲；寶山鄉長候選人邱振瑋；峨眉鄉長候選人王增忠、縣議員候選人王辰翔；橫山鄉長候選人張志弘、縣議員候選人張良印；芎林鄉長候選人黃正彪、縣議員候選人劉代洋等，一同拉抬竹縣藍營氣勢，力拚全壘打。（編輯：李錫璋）1111122