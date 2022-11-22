周江杰行腳13鄉鎮拜票 林飛帆陪走喊加油

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣22日電）民進黨新竹縣長候選人周江杰進行第2天「行腳」拜票，上午從峨眉鄉公所出發，中午到竹東鎮，下午到橫山鄉，民進黨副秘書長林飛帆也在途中陪走一段，為周江杰加油。

周江杰競選總部發布新聞稿表示，周江杰昨天起用「行腳」取代「車掃」，以最貼近方式了解民眾的聲音，並期盼新竹縣的民眾未來也能感受到與新竹市、桃園市一樣的城市光榮及榮耀感。

周江杰說，希望用最貼近人民、徒步的方式向新竹縣民展現他對土地的熱情，希望年輕的力量可以讓新竹縣開始轉動，他會努力為新竹縣的土地、人民打拚。

周江杰表示，昨天他從新竹縣政府走到峨眉鄉公所，今天從峨眉鄉公所走到橫山鄉公所，呼籲年輕人一起為新竹縣帶來改變，讓新竹縣的進步能在腳下的土地實現。

林飛帆說，選戰剩下最後幾天，希望可以把握時間、機會爭取支持，告訴身旁的朋友一定要出來投票，除了選公職人員外，還有「18歲公民權」公民複決。（編輯：唐聲揚）1111122