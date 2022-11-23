楊文科宣布農業政見 提升在地農產能見度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

爭取連任的新竹縣長楊文科（前右）23日表示，除持續推動農業「三保一金」政策，也將積極發展休閒農業，輔導農場業者優化場域，提升在地農產能見度。（楊文科競選團隊提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年11月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）爭取連任的新竹縣長楊文科今天表示，除持續推動農業「三保一金」政策，也積極發展休閒農業，預計明年成立第15處農民市場，提升在地農產能見度。

楊文科今天發布新聞稿表示，為了保障農民福利，積極推動三保一金政策，包含「農民健康保險」、「農民職災保險」、「農產業保險」、「農民退休儲金」等4大福利措施，針對65歲以上老年農民（原住民55歲），每年補助新台幣936元減輕農民自付保費負擔，並全額補助農民參加「農民職業災害保險」的自付保費，未來將持續推動，建構完整農民社會經濟安全網。

楊文科指出，縣內已成立14處新農民市場，包括11處農民直銷站及3處農村社區小舖，提供農民在地銷售與消費者直接購買的最佳管道，預計明年成立第15處農民市場，提高地產地消服務量能，並規劃推動新竹縣線上農民市場，提升在地農特產品能見度。

此外，楊文科致力於協助農產業升級及轉型，積極發展休閒農業，輔導農場業者優化場域，目前已經有7大休閒農業區，15家休閒農場，未來將持續推廣特色農業遊程，預計2025年完成10條遊程推廣。

為了吸引青年返鄉，新竹縣也透過農村再生計畫，輔導縣內社區結合地方生態、產業文化等轉型，縣內有35處農村再生社區，期望在10年內達成50個農再社區的目標，孕育更多農村好物。（編輯：李亨山）1111123