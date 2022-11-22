鄭運鵬內壢辦造勢晚會 鄭文燦籲用選票肯定成績

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國民黨桃園市長候選人鄭運鵬（前中）22日晚間在內壢文化公園舉辦「延續五星光榮 內壢勝選晚會」，競辦表示，現場吸引超過千名鄉親到場力挺，展現鄭運鵬的高人氣。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月22日

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（中央社記者吳睿騏桃園22日電）民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今晚在內壢舉行造勢晚會，桃園市長鄭文燦出席表示，最後階段大家要全力拉票，才不會讓國民黨舊派系回到桃園，期盼大家用選票肯定桃園及8年的成績。

鄭運鵬今天晚間在內壢文化公園舉辦「延續五星光榮 內壢勝選晚會」，鄭文燦、市議員徐景文、彭俊豪，市議員候選人黃崇真、張曉昀、魏筠也到場支持，競辦表示，現場吸引超過千名鄉親到場力挺，連會場旁的走道都站滿人，民眾都高喊「票投鄭運鵬」，展現鄭運鵬的人氣及大團結氣勢。

鄭文燦致詞表示，如果不是鄭文燦與鄭運鵬，機場捷運不會通車、老街溪不會變乾淨。大家習以為常的市民卡、天幕、社會住宅、親子館與共融公園等建設也不會存在，鄭運鵬專心提出政策與政見，對手卻整天罵桃園、抹黑。

鄭文燦指出，8年來他正派執政、正道而行，「只有對手這些不正的人」才會想出這麼多奧步，他的任期只剩30幾天，這8年來他一天當三天用，他最大的滿足就是最愛的故鄉桃園，一天比一天更進步。

鄭文燦呼籲，在最後階段大家要全力拉票，一人拉10票、集中選票不要浪費，才不會讓國民黨舊派系再回到桃園，他期盼大家用選票肯定桃園、肯定鄭文燦8年的努力與成績，讓鄭運鵬站在他的肩膀上做得更多、更好、更快。

鄭運鵬表示，相信桃園市民可以比較出，鄭文燦這8年比國民黨的朱立倫與吳志揚執政的13年要好，希望大家在4天後，能用自己的選票把好成績珍惜下來。

鄭運鵬說，這幾個月來，國民黨桃園市長候選人張善政提不出政策，只會把桃園講得一文不值，跟他的好搭檔前高雄市長韓國瑜4年前在高雄一模一樣，選舉時嫌高雄又老又窮，韓國瑜上任後，高雄原先第1名的滿意度馬上吊車尾，高雄市民花2年才讓高雄重回軌道，他呼籲桃園千萬不能重蹈高雄覆轍。

鄭運鵬指出，「罵人不會讓桃園進步，建設才會」。希望市民給他機會接棒鄭文燦的五星級施政，「建設要更大，照顧要更細」，大要大到讓護國神山到桃園，讓台積電投資桃園，桃園產業能夠大進化。

鄭運鵬表示，另外更要多3條捷運線、3個國道交流道，讓所有通勤族能用新台幣1200元的月票搭火車、捷運、客運級公車等，方便大家通勤北北基桃生活圈。（編輯：陳政偉）1111122