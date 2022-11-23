鄭文燦選前提告 批藍營惡意抹黑踩底線

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桃園市長鄭文燦（左2）23日表示，國民黨陣營透過惡意編故事、抹黑，想挽救選情，已是民主選舉最壞的示範，也破壞了社會正義最後的底線。他上午在律師陪同下到桃園地檢署按鈴申告。中央社記者葉臻攝 111年11月23日

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（中央社記者葉臻桃園23日電）桃園市長鄭文燦今天上午至桃園地檢署按鈴申告。他表示，國民黨陣營透過惡意編故事、抹黑，想挽救選情，破壞了社會正義最後的底線，他決定在選前提告，以端正選風。

鄭文燦接受媒體聯訪時表示，國民黨陣營每日一黑，想要挽救選情，但在沒有任何證據的情況底下，這樣的任意抹黑，已經是民主選舉最壞的示範，也破壞了社會正義最後的底線，「我決定以訟止謗，端正選風」。

鄭文燦說，這8年來，他沒有告過任何人，包括他去立法院參加前瞻計畫的公聽會，被抗議的民眾撞裂了2根肋骨，基於社會的和諧，他當時還是沒有提告。

鄭文燦表示，這次要提告，是因為這是真實的惡意，而且是任意地編造故事，選舉應該提出政見、提出政績，如果只是用空降的打手任意抹黑，「這是非常Low（低級）的選舉方式」；對他來講，市府團隊兢兢業業、非常認真，8年的努力市民看得到，各種評比也得到肯定。

鄭文燦說，這幾天，國民黨陣營所提的炒地皮，他們查了一下，民間的土地買賣，他也不會知情、也不會知道。該地區的土地是屬於非都市土地特農區，根本沒有直接變更為建地的可能性，而且未來如果要開發，都市計畫、區段徵收也要內政部核定，後續還要區段徵收工程、抽籤配地，不可能原地原分配。

鄭文燦也說，對手是不懂裝懂，只想抹黑，根本沒有農地變更為建地的途徑，竟然可以任意把他們不知道的這些買賣案件，抹黑成為市府或市長護航炒地皮，真的是太荒謬。

鄭文燦說，國民黨陣營昨天還說他操縱賭盤，用新台幣10億的資金，根本是天馬行空編故事。選舉選到這個階段，要用這種烏賊戰術、抹黑戰術，來毀謗市長或市府，想要來改變選舉的結果，這種選風不可長，所以決定在選前就提告，讓大家看到這種邪派作風應該被遏止。（編輯：方沛清）1111123