余邦彥挺高虹安 朱立倫：集中選票支持林耕仁

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（中央社記者王承中台北23日電）台北市長柯文哲表示，新竹市議會副議長余邦彥支持民眾黨新竹市長候選人高虹安，是選民自主性的風向變動。國民黨主席朱立倫今天指出，全台風向都是對民進黨不滿，呼籲大家集中選票，支持國民黨提名的候選人。

余邦彥具國民黨籍，但此次競選以無黨籍參選，他日前公開支持民眾黨新竹市長候選人高虹安，引發討論。柯文哲表示，余邦彥的倒戈是選民自主性的風向變動。

朱立倫今天在陪同國民黨台北市議員候選人李彥秀掃街接受媒體訪問時表示，他感受到全台灣的風向都是對民進黨不滿，呼籲大家團結努力，集中選票，不管在台北、新北、桃園及其他地方，都集中選票，支持國民黨提名的候選人。國民黨新竹市長候選人林耕仁最認真努力，希望大家團結支持。

媒體詢問，新竹市議長許修睿是否有提前告知黨中央余邦彥要倒戈；朱立倫僅表示，許修睿一直都支持林耕仁，昨天也再次強調支持林耕仁。

朱立倫向支持者呼籲，這次是為自己投下一票，下架民進黨。民進黨執政無能，弊案連連，造成非常多民眾因疫情死亡，面對這樣的執政黨，大家一定要勇敢出來投票。（編輯：翟思嘉）1111123