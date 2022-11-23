鄭運鵬質疑發泡麵涉賄選 張善政競辦：價格符合規定

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（中央社記者葉臻桃園23日電）民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今天說，國民黨桃園市長候選人張善政座談會發的泡麵價格，超過選舉可接受範圍。張善政競辦回應，價格符合規定，同款食品也有其他候選人在發。

網紅四叉貓今天在臉書貼文指出，張善政座談會送的泡麵，價值超過新台幣30元，似乎有賄選疑慮。

對此鄭運鵬接受媒體聯訪時表示，有看到相關資訊，張善政發放的泡麵，很明顯市價超過新台幣30元的定義，超過過去桃園市選舉一般來說可以接受的價格範圍；這場市長選舉，希望盡量是乾淨的政策選舉，也希望選舉送禮文化不要發生。

對此，張善政競辦發言人曾俊豪回應，這項食品的採購價格符合相關規定；此外，同款商品，藍綠候選人都有發放，例如立法委員、鄭運鵬競選總幹事黃世杰的秘書，現為市議員候選人，也贈送同款食品。

曾俊豪說，建議鄭運鵬若有疑慮，就不分藍綠，全部向法院提告，若做不到，就不要雙重標準，再演一次「綠能你不能」；鄭運鵬與綠營側翼一起蹭議題，含沙射影污衊別的候選人，絕對無法獲得選民認同。

台灣基進桃園市議員候選人藍士博，今天上午則到桃園地檢署告發張善政發泡麵構成賄選。對此，張善政接受媒體聯訪時說，沒有賄選這回事，競選辦公室已經在處理、會去澄清。

對此，曾俊豪則說，選戰最後關頭，外界一直在看泛綠陣營會有什麼奧步出現，果不其然，在相關事證不明確的情況下，個別候選人天馬行空，含沙射影編織出一套陰謀論，公然抹黑張善政，相信以桃園鄉親的智慧，自有判斷。（編輯：方沛清）1111123