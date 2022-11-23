林耕仁質疑工程經費暴增藏弊端 竹市府喊提告

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（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）國民黨新竹市長候選人林耕仁今天質疑新竹市政府利用追加經費、改契約、拖延工期等方式進行「工程煉金術」。新竹市府對此表示，已委請律師對林耕仁提出妨害名譽告訴。

林耕仁今天召開「市府工程煉金術？」記者會，揭發新竹市政府許多工程經費不斷飆升，就是因為有工程煉金術3招，包含「經費三級跳」、「契約一直改」、「工期不斷拖」。

林耕仁表示，新竹市政府許多工程經費不斷飆升，經費三級跳，例如新竹市立棒球場從新台幣3.5億元追加到12億元，暴漲3.5倍；新竹大車站還沒開工就從50億元變65億元，再飆升到104億元；香山綜合休閒運動館8次流標，從1.8億元追加到2.3億元；關埔國小從8.2億元漲到13.6億元；新竹市文化局圖書館總館流標13次，從9.3億元跳升到14.7億元。

林耕仁說，政府採購在原招標目的範圍內，有未能預見的情形發生，才會有契約的變更或追加，但在前市長林智堅與民進黨新竹市長候選人、前副市長沈慧虹主政的公共工程中，經常出現變更設計或契約變更的情形。

林耕仁舉例，新竹公園再生工程總共有8次變更設計，經費從4.05億元增加至6.75億元。波光市集工程進行4次契約變更，經費從9800萬元增加到1.45億元。大坪頂納骨塔新建工程也進行4次契約變更，經費從2.5億元增加至4.5億元。甚至連東門城光雕展的契約也變更3次，從3800萬元一直增加到1.03億元。

林耕仁說，世博台灣館在林智堅上任後就開始停擺，直到現在仍然是荒廢狀態，林智堅在106年宣布要把台灣館轉型為「兒童探索館」，但從110年暑假開幕、111年4月開幕，拖到今年3月說要延到暑假開幕，未料9月就爆出廠商財務不佳被解約的事件。

竹市府對此發新聞稿回應，市府團隊奉公守法，均恪遵相關法令，合乎程序，絕無不法，卻因選舉遭特定候選人抹黑，嚴重影響公務機關和同仁聲譽。針對市長候選人林耕仁屢次不實指控，已委請律師提出妨害名譽告訴。

竹市府澄清，工程進行期間常遇「未可預見」情形必須處理，如年代久遠的設施整修，施工期間發現地下複雜管線等隱蔽設施，就須依契約調整設計施作；或遭逢疫情及國際原物料上漲，導致國內物價上漲、波動幅度大，甚至面臨缺工、缺料情形，等等因素都是影響經費、工項及工期的因素，更是近年全國公共工程常見樣態。

沈慧虹今天在競選總部接受媒體聯訪時回應，距離投票日只剩3天，沒有任何證據的指控都只是對於過去8年建設的廉價政治口水。（編輯：李錫璋）1111123