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周江杰行腳拜票 允發展橫山提升工作機會

2022/11/23 15:55（11/23 16:06 更新）
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民進黨新竹縣長候選人周江杰（前左）23日展開第3天行腳拜票行程，從橫山鄉公所出發，行經關西鎮到芎林鄉，在選前倒數關鍵時刻全力爭取民眾支持。（周江杰競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年11月23日
民進黨新竹縣長候選人周江杰（前左）23日展開第3天行腳拜票行程，從橫山鄉公所出發，行經關西鎮到芎林鄉，在選前倒數關鍵時刻全力爭取民眾支持。（周江杰競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年11月23日
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣23日電）民進黨新竹縣長候選人周江杰今天透過新聞稿表示，橫山鄉是新竹縣人口流失最嚴重的其中一個鄉鎮，他當選後會和位在橫山鄉的亞洲水泥新竹廠溝通，討論如何提升工作機會。

周江杰競選總部發布新聞稿表示，周江杰21日起用「行腳」取代「車掃」，以最貼近方式了解民眾的聲音。今天是第三天行程，他從橫山鄉公所出發，行經關西鎮到芎林鄉。

周江杰於稿中表示，橫山鄉是新竹縣人口流失最嚴重的其中一個鄉鎮，橫山鄉如果沒有積極推動發展、沒有工作機會，橫山鄉的發展就會非常堪憂。

周江杰說，未來他若當選縣長，會和位在橫山鄉的亞洲水泥新竹廠溝通，討論未來如何讓橫山鄉子弟有好的工作機會，在未來10年內重返亞洲水泥過去在橫山發展過程中帶來的人口紅利。

周江杰認為，橫山的發展沒有跟上時代進步，所以人口不斷流失，他說，未來會努力發展橫山，讓年輕人有機會返鄉，長輩可以有人陪伴，讓孩子也放心就近在橫山讀書。

周江杰競總表示，民進黨中央黨部青年部副主任阮俊達、發言人謝子涵，今天也參加「行腳」行列，為周江杰加油打氣。

阮俊達於稿中表示，周江杰提出振興原鄉、發展原鄉的政見，可見周江杰不但關心客家議題，也有對多元族群的重視，認為周江杰的「城鄉共好新新竹」願景，將會是多元族群共好的新新竹。

謝子涵於稿中表示，周江杰提出超過50項政見，有很多城鄉共好的內容，其中每個鄉鎮市都要有親子館的政策讓人感動，希望讓回到家鄉打拚的年輕人都能幸福快樂，享受更好的公共服務。（編輯：李錫璋）1111123

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