遭疑對高虹安下指導棋 宣明智稱不少立委有類似互動

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（中央社記者郭建伸新竹市23日電）外界影射聯電榮譽副董事長宣明智對台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安下指導棋。宣明智今天在直播時表示，若外界以此標準檢視，大概有1/3的立委都跟他有類似互動，打趣說外界可再找找看他的截圖。

高虹安今天晚上在臉書（Facebook）粉絲專頁進行「找安聊新事」直播，邀請宣明智同框聊天。網紅劉宇（四叉貓）日前在臉書貼出對話截圖，影射宣明智在高虹安背後下指導棋。

高虹安在直播時表示，現在選舉打得火熱，新竹市長選舉打到總統級規格，每天都可看到好多新竹選舉新聞；最近有新聞跟宣明智有關，是有人把辦公室群組對話流出去，指稱宣明智要高虹安提法案。

宣明智表示，外界討論其中有官商勾結或有利益團體，但假如有利益團體的話，分別是科學園區跟新竹市，這兩個利益團體非常重要。他坦言，政治是最大公益，做對的事情他絕對不避諱。

宣明智也向高虹安說，不管是側翼、媒體，「拿了專案和業配就是要認真工作，他們也是敬業的表現」，受到攻擊不必想太多，因為這都是選舉策略，如同打籃球時給對手一個小動作。

宣明智比喻，選舉這個遊戲就是這樣，不需要特別澄清什麼事。

宣明智也提到，外界討論他因為法案與高虹安互動，但立法院大概有1/3的立委都跟他有類似互動，若這是標準，「將來立法院都不要做事了」，也呼籲外界可再找找看，可能有他的截圖。

高虹安表示，媒體提到的那個法案是揭弊者保護法，而宣明智也向許多立委陳情，希望立法院能盡快通過，並不是如外界形容的財團利益。

高虹安也打趣說，粗暴言論大可不必，很抱歉牽連宣明智。

宣明智表示，高虹安能在鴻海集團創辦人郭台銘底下做事，強將手下無弱兵；競選期間許多媒體、側翼大篇幅批評抹黑高虹安，但被打成這樣還能撐下來，代表高虹安有無比勇氣和自信。

宣明智也讚許，儘管高虹安競選招致這麼多責難，但立法院工作毫無懈怠，代表她是認真負責的人；若未來進入市府，不需負擔立委工作後，一定會表現得更傑出。（編輯：楊蘭軒）1111123