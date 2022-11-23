鄭運鵬楊梅造勢晚會 蘇貞昌：選錯人後悔來不及

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距離九合一選舉投票日剩下不到3天，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（右4）23日晚間在楊梅舉行造勢晚會，行政院長蘇貞昌（左4）、桃園市長鄭文燦（左3）等人到場站台，眾人攜手高呼「凍蒜」。中央社記者葉臻攝 111年11月23日

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（中央社記者葉臻桃園23日電）民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今天晚間舉辦楊梅勝選晚會。行政院長蘇貞昌出席時表示，要投給對的人，讓鄭運鵬接續桃園市長鄭文燦，若是選了另一個人，以後再後悔就來不及了。

鄭運鵬晚間在埔心公園天幕廣場舉辦「延續五星光榮，楊梅勝選晚會」，蘇貞昌致詞時表示，這幾年大家讓鄭文燦當市長，真的改變了桃園，近2年中美貿易戰，鄭文燦把握機會，爭取到台商在桃園投資新台幣3600億元，造就2萬8000多個就業機會，證明選對人，真的會做事。

蘇貞昌也說，現在全世界都在搶台積電，不過台積電仍想將最先進的製程留在台灣，正因為鄭文燦跟鄭運鵬搶得先機，才能爭取到龍潭科學園區第3期，反觀鄭運鵬的國民黨對手，起先不知頭尾，說是好多年以後，現在竟然說這是騙局，如果給這種人當市長就糟了。

蘇貞昌表示，要投給對的人，讓鄭運鵬接續鄭文燦，若是選了另一個整天不知頭、不知尾，甚至跟中央唱反調的候選人，恐怕會亂七八糟，到時候再後悔就來不及了。

鄭運鵬表示，這次的市長選舉是他這幾年所承接最大的責任，不是他一個人就可以完成，需要大家做他的靠山，每一張選票是用來守護桃園的進步、守護鄭文燦的好成績，桃園的進步絕對不能走回頭路。

鄭文燦說，台積電即將落腳龍潭，最先進的晶片製程即將落腳桃園，未來民主晶片將帶動楊梅埔心的繁榮。他強調，桃園的進步不能畫下休止符，讓鄭運鵬接棒來延續工作，才能讓世界看見台灣。（編輯：李錫璋）1111123