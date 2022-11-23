前新竹縣長范振宗稱貪污 沈慧虹團隊遞訴狀提告

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民進黨新竹市長候選人沈慧虹競選總部23日表示，針對前新竹縣長范振宗日前抹黑沈慧虹、前新竹市長林智堅，造謠兩人貪污一事，已透過委任律師林家琪（圖）向新竹地檢署遞交刑事告訴狀，正式對范振宗提告，盼透過司法捍衛自身清白和正義。（沈慧虹競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年11月23日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）前新竹縣長范振宗日前為民眾黨新竹市長候選人高虹安助講時，提到前新竹市長林智堅及民進黨新竹市長候選人沈慧虹貪污。沈慧虹陣營表示，今已委請律師遞交訴狀正式提告。

沈慧虹競選總部今天發新聞稿表示，針對范振宗19日受高虹安邀請在造勢大會上助講，演說內容抹黑沈慧虹、林智堅，造謠兩人貪污，已透過委任律師林家琪向新竹地檢署遞交刑事告訴狀，正式對范振宗提出告訴，透過司法捍衛自身清白和正義。

沈慧虹競總指出，刑事訴狀內容為，范振宗空口指稱沈慧虹與林智堅共同貪污，完全未見被告提出任何證據，范振宗所演講的場合又是沈慧虹競爭對手的造勢活動，長達10分鐘的演說目的無非是想使人誤解沈慧虹非清廉，藉此拉抬高虹安聲勢。

林家琪於新聞稿中表示，范振宗在天公壇公園以公開演說與直播方式，說沈慧虹、林智堅一樣蛇鼠一窩、還看不清楚怎麼當市長等言論，這些發言顯然侵害沈慧虹名譽，涉有刑法誹謗罪，以及選罷法意圖使人不當選。（編輯：張銘坤）1111123