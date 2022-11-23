徐定禎控利誘威脅里長 鍾東錦陣營：邏輯匪夷所思

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（中央社記者劉冠廷苗栗23日電）縣市長選戰進入最後階段，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎稱活動動員時，地方里長、民代壓力非常大，質疑是受到對手利誘、威脅。對此無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦陣營表示，實在是前所未聞；這樣的邏輯，真的很令人匪夷所思。

徐定禎今天表示，他在頭份的萬人大會師活動，在動員過程中發現地方里長、民代壓力非常大，以至於在動員上有些困難；由於同一天晚間，鍾東錦也有造勢場，「我會認為，這其中不管是利誘也好、威脅也好，相信他們都受到相當程度的壓力」。

對此，鍾東錦陣營發出新聞稿表示，徐定禎號稱要辦萬人造勢晚會，牛皮吹得太大，如今動員不了，才反過來懷疑支持者受到其他對手威脅利誘，這實在是前所未聞。

新聞稿指出，建議徐定禎應要檢討自己為甚麼無法感動支持者才是正途，而不是參加大學生座談無法回答問題，就怪學生，現在無法動員，就懷疑支持者，這樣的邏輯，真的很令人匪夷所思。

鍾東錦陣營也指出，徐定禎自己平日不耕耘，等到選舉才想來苗栗收割、要選票，連舉辦造勢活動，發現無法動員，又想把責任推給對手，這就是民進黨的一貫思維「千錯萬錯都是別人的錯」，呼籲徐定禎陣營不要再給地方里長、民代壓力，尊重選民的選擇，尊重台灣的民主價值。

此外，針對苗栗地檢署已起訴多起賄選案件，國民黨苗栗縣長候選人謝福弘今天也透過新聞稿表示，支持檢方在選前全力出擊，因為種種變相賄選不只污染苗栗的選舉，更是民主的毒藥，期望檢方儘快釐清這些變相賄選的惡劣行徑，守護苗栗的民主不要被黑金賄選所污染。

謝福弘強調，凡是現在會用餐會請客攏絡民眾，甚至直接買票的候選人，未來若當選一定會牟求私利、掏空苗栗，呼籲選民一定要睜大眼睛，讓真正清白正直的人選帶領苗栗縣，千萬不要讓黑金違法的人入主縣府，讓苗栗人被全台灣看笑話，踐踏苗栗人的尊嚴。（編輯：蘇龍麒）1111123