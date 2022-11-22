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副議長余邦彥挺高虹安 前議長鄭成光批沒有道義

2022/11/22 16:34
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（中央社記者魯鋼駿、王揚宇新竹市22日電）竹市副議長余邦彥昨天發文公開支持民眾黨新竹市長候選人高虹安。前新竹市議長鄭成光今天批評余邦彥沒有道義，呼籲國民黨要團結支持國民黨新竹市長候選人林耕仁。

余邦彥昨天在臉書（Facebook）發文表示，林耕仁是值得信賴的市長人選，但誤信部分諂媚之人，決策時出現嚴重問題與錯誤。他希望集中選票投給能下架民進黨的高虹安，盼能贏回光明的未來。

鄭成光今天接受媒體採訪對此指出，余邦彥沒有道義，國民黨身為泱泱大黨應該要團結起來，支持正藍軍林耕仁，不應該反而變成民眾黨的小弟。

國民黨新竹市議會黨團今天在林耕仁競選總部召開記者會表示，余邦彥認為高虹安可與民進黨對決是嚴重誤判，余邦彥的行為已造成基層黨員與新竹市民強烈反彈與不滿，國民黨不會受到個人行為影響，立場不變、堅持到最後。

國民黨新竹市議會黨團總召陳治雄指出，新竹市長選戰最終仍會是藍綠對決，民眾黨在新竹市是無根浮萍，唯一能下架民進黨的絕對是林耕仁。

另外，高虹安今天上午接受媒體聯訪指出，感謝任何一名政治前輩對她的支持與疼惜，相信新竹市民有能力判斷到底什麼才是對新竹市最好的未來，她會持續爭取市民認同。

民進黨新竹市長候選人沈慧虹今天上午接受媒體聯訪表示，余邦彥4年前為了要參選副議長而加入國民黨，這次參選議員是無黨籍，無非是政治利益交換。

沈慧虹指出，相信冷靜、理性的新竹人不能接受城市淪為私下交換工具與籌碼，新竹人不易被操弄，會選擇對城市最理想、最有願景及執行力的市長人選。

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天在立法院接受媒體聯訪時表示，選舉最後一刻操作棄保是在愚弄、漠視選民，各政黨有其政治立場，如果以為1、2個人這樣喊就會撼動大局，要選民支持涉嫌貪污被告的高虹安，誰開的了口這會損到自身，而且這樣的操作是螳臂擋車。（編輯：戴光育）1111122

#余邦彥
#高虹安可
#林耕仁競選總部
余邦彥
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