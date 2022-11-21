大車站案增預算爭議 沈慧虹：中央加碼投資新竹

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國民黨新竹市長候選人林耕仁、民眾黨新竹市長候選人高虹安質疑新竹大車站計畫等預算暴增，民進黨新竹市長候選人沈慧虹（左6）21日召開記者會表示，這是中央加碼投資新竹，不是竹市府經費膨脹。中央社記者郭宣彣攝 111年11月21日

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（中央社記者郭宣彣新竹市21日電）國民黨新竹市長候選人林耕仁、民眾黨新竹市長候選人高虹安質疑新竹大車站計畫等預算暴增，民進黨新竹市長候選人沈慧虹表示，這是中央加碼投資新竹，不是竹市府經費膨脹。

沈慧虹表示，最近高虹安、林耕仁不斷地影射新竹市府有弊案，針對竹市過去數項重大工程經費進行抹黑，高虹安更公開描述竹市有「大秘寶」，這是片面、錯誤的資訊，她今天召開記者會說清楚，包含關埔國小、大車站計畫及兒童醫院等3大建設。

針對高虹安、林耕仁日前質疑大車站計畫預算從新台幣65億元變到104億餘元，沈慧虹說，大車站計畫現在由交通部加碼並執行，預算也是由中央負責絕大多數，因此案規劃良好，將是台灣鐵道重點建設之一，「是中央加碼投資在新竹，不是市府經費膨脹」，原本是中央、地方攜手合作案件，卻遭抹黑為貪污舞弊。

關於關埔國小案，沈慧虹表示，過去國民黨在竹市執政時未在關埔地區蓋校舍，前新竹市長林智堅上任後立即編列經費興建，分期也是為了讓孩子可以盡快就學，施工區與上課區中間有實體阻隔，絕無在工地上課的情形。

針對兒童醫院案，沈慧虹指出，全台都在積極爭取兒童醫院，但兒童醫院不賺錢，許多醫療機構不願主動投入，但林智堅、她及竹市府團隊從來不放棄，想盡辦法找國防部、內政部協調土地變更及回饋獲得土地，容積率從250%調整到450%，也經內政部、都委會同意，這樣的變更確實有道理、有必要。（編輯：戴光育）1111121