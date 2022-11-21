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陳建仁陪同掃街 讚鄭運鵬能為桃園做最好貢獻

2022/11/21 13:20（11/21 13:36 更新）
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前副總統陳建仁（前右）21日陪同民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（前左）到楊梅區進行車隊掃街拜票，爭取選民支持。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月21日
前副總統陳建仁（前右）21日陪同民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（前左）到楊梅區進行車隊掃街拜票，爭取選民支持。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月21日
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（中央社記者吳睿騏桃園21日電）前副總統陳建仁今天陪同民進黨桃園市長候選人鄭運鵬到楊梅區車隊掃街，陳建仁說，鄭運鵬是傑出立委，「天主說我一定要幫助能夠為桃園做最好貢獻的人，運鵬就是這樣的人。」

陳建仁上午陪同鄭運鵬在楊梅區車隊掃街拜票，陳建仁在掃街前接受媒體聯訪時表示，鄭運鵬是傑出立委對桃園有相當大貢獻，鄭運鵬若能擔任桃園市長，一定可以讓中央與地方有密切地配合，使桃園的建設有很大進化。

陳建仁指出，鄭運鵬現在選情越來越好，他認為大家要繼續努力、堅持到底，獲得11月26日的勝選。

記者詢問，選後的規劃。對此，陳建仁說，他現在在中央研究院從事研究工作，「我醉心於我的工作。」

另外，鄭運鵬表示，陳建仁在副總統任內全力推動台灣的前瞻基礎建設計畫，其中受益最多的就是桃園，從總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌到桃園都是見證過去8年的進步，「我們是用政策爭取市民朋友的認同」。（編輯：戴光育）1111121

前副總統陳建仁（前右）21日陪同民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（前左）到楊梅區掃街拜票時受訪表示，鄭運鵬若能擔任桃園市長，一定可以讓中央和地方密切地配合，使桃園建設更進一步、有很大的進化。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月21日
前副總統陳建仁（前右）21日陪同民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（前左）到楊梅區掃街拜票時受訪表示，鄭運鵬若能擔任桃園市長，一定可以讓中央和地方密切地配合，使桃園建設更進一步、有很大的進化。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月21日

#鄭運鵬
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